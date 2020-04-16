Uşak'ta yaşayan Nevin Şahin’in kedisi, 1 Nisan günü kayboldu.

Kedisinin apartman ve site içerisinde dolaştığını belirten Şahin, kedisini arayıp bulamayınca apartmana kısa süre önce takılan güvenlik kamerası görüntülerini inceledi.

KOMŞUSU KEDİSİNİ TEKMELEDİ

Güvenlik kamerasını inceleyen Şahin, görüntülerde komşusunun, kedisini tekmelediğini görmesi üzerine şaşırdı.

Şahin, komşusu hakkında suç duyurusunda bulunacağını belirtti.

Uşak'ta apartmandaki kediyi tekmeleyerek dışarı attı ViDEO

"SOKAK SOKAK KEDİ ARIYORUZ"

Nevin Şahin, “Kedimiz 1 Nisan günü kayboldu. Bina içine girip çıkıyordu. Güvenlik kamerasına bakalım dedik, ‘Dışarıya çıktı mı ona göre dışarıda arayalım’ diye. Çünkü bazen bina içinde oluyor. Daha önce güvenlik kamerası yoktu, yaklaşık 15 gündür var. Güvenlik kamerası kayıtlarına baktığımızda aynı binada oturduğum şahsın kedimi tekmelediğini gördüm. Kedim 15 günden beri kayıp. Her yerde onu arıyoruz. Biraz önce de yine burada bir köye gittim. Kedi orada mı diye baktım. Sokak sokak hala kedi arıyoruz. Güvenlik kamerasında bunu görünce inanın şok oldum.” dedi.

"ŞİKAYETÇİ OLACAĞIM"

Şahin, koronavirüs günlerini atlattıktan sonra söz konusu şahıs hakkında suç duyurusunda bulunacağını belirterek, “Şu anki üzüntüm, benim 13 yaşında bir oğlum var. İnanın 15 günden beri her gece ağlayarak yatıyor ağlayarak kalkıyor. Tabii ki suç duyurusunda bulunacağım ama inanın şu anki durumumuz belli. Emniyet güçlerimizin nelerle ilgilendiğini, mahkeme salonlarımızın şu anda müsait olmadığını biliyorum. Bu elimdeki görüntüyle şikayetçi olacağım, yeter ki şu kötü günleri bir an önce atlatalım.” dedi.



