Uşak'ta, özel bir hastanede koronavirüs tedavisi gören 5 kişi, tedavilerinin ardından yapılan testle sonuçların negatif çıkmasıyla taburcu edildi.
Aralarında Dr. Mehmet Uçar’ın da bulunduğu 5 kişi, doktor ve hemşirelerin alkışları eşliğinde hastaneden ayrıldı.
14 GÜN EVDE KALACAKLAR
Doktorlar, tedavileri yaklaşık 2 haftalık süre sonunda biten hastalara 2 hafta boyunca evden çıkmamaları gerektiğini, evde maske kullanılması ve ellerin sık sık yıkanması gerektiğini hatırlatarak, herhangi bir rahatsızlık olduğunda ise mutlaka hastaneye başvurmaları gerektiğini bildirdi.
Uşak’ta biri doktor 5 hasta koronavirüsü yendi VİDEO