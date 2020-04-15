Uşak’ta biri doktor 5 hasta koronavirüsü yendi

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Uşak'ta biri doktor 5 hasta alkışlarla taburcu edildi

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İran ordusu: Virüsü 5 saniyede tespit eden cihaz ürettik

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Yunus sürüsü Galata Köprüsü'ne kadar geldi

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İstanbul'da 5 bin 575 adet test kiti ele geçirildi

1 Şehit babasından sağlıkçılara maske desteği Mersin'in Tarsus ilçesinde, şehit babası Duran Şahin, koronavirüs salgınıyla mücadelede görev yapan sağlık çalışanlarına 100 adet siperlik hediye etti.

2 Genel af nedir Genel af, kamu yararına uygunluğu anlaşıldığı belli başlı suç çeşitlerinin kovuşturulmasının durdurulması, verilmiş olan cezaların kaldırılması ya da azaltılmasıdır.

3 İngilizler Kral Selman ile Şeyh Mansur'u konuşuyor Suudi Veliaht Prens Muhammed Bin Selman'ın Newcastle United'ı satın alacak olması, İngiltere'de manşetlerden düşmüyor. Şeyh Mansur ile Selman'ı kıyaslayan gazeteler, 2. Körfez Savaşı benzetmesi yaptı.

4 İstanbul'da 5 bin 575 adet test kiti ele geçirildi İstanbul’da, koronavirüs ile mücadele kapsamında yürütülen bir operasyonda, Şişli’de 5 bin 575 adet koronavirüs test kiti (hızlı tanı kiti) ele geçirildi.

5 İran ordusu: Virüsü 5 saniyede tespit eden cihaz ürettik İran Devrim Muhafızları Ordusu Genel Komutanı Hüseyin Selami, koronadan enfekte olmuş noktayı 5 saniye içinde tespit eden bir cihaz ürettiklerini açıkladı.

6 Şanlıurfa'da domuzlar gündüz vakti tarlaları bastı Pamuk tarlalarına inen domuz sürüsünü, vatandaşlar havaya ateş açarak dağıtmaya çalıştı.