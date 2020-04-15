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Uşak’ta biri doktor 5 hasta koronavirüsü yendi

Koronavirüs tedavileri tamamlanan, aralarında bir doktorun da bulunduğu 5 hasta, taburcu oldu.

İHA |
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Uşak’ta biri doktor 5 hasta koronavirüsü yendi

Uşak'ta, özel bir hastanede koronavirüs tedavisi gören 5 kişi, tedavilerinin ardından yapılan testle sonuçların negatif çıkmasıyla taburcu edildi.

Aralarında Dr. Mehmet Uçar’ın da bulunduğu 5 kişi, doktor ve hemşirelerin alkışları eşliğinde hastaneden ayrıldı.

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Doktorlar, tedavileri yaklaşık 2 haftalık süre sonunda biten hastalara 2 hafta boyunca evden çıkmamaları gerektiğini, evde maske kullanılması ve ellerin sık sık yıkanması gerektiğini hatırlatarak, herhangi bir rahatsızlık olduğunda ise mutlaka hastaneye başvurmaları gerektiğini bildirdi.

Uşak’ta biri doktor 5 hasta koronavirüsü yendi VİDEO

Uşak’ta biri doktor 5 hasta koronavirüsü yendi

Uşak’ta biri doktor 5 hasta koronavirüsü yendi

Uşak’ta biri doktor 5 hasta koronavirüsü yendi

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