Uşak'ta çiftçinin yüzünü tümör kapladı

Uşak'ın Banaz ilçesine bağlı Şaban köyünde yaşayan 3 çocuk babası Halil Kapusuz (63), yüzünde her geçen gün büyüyen dev tümörle mücadele ediyor.

Yüzünün sol tarafını tamamen kaplayan ve her geçen gün büyüyen kitle yüzünden sol gözü kapanmaya başlayan, soluk almakta zorlanan Kapusuz, maddi imkansızlıklar yüzünden tedavisini yaptıramamaktan yakınıyor.

EKONOMİK SIKINTI ÇEKTİĞİ İÇİN TEDAVİ OLAMADI

Köyünde çobanlık ve çiftçilik yaparak geçimini sağladığını, her geçen gün büyüyen tümör nedeniyle zorluklar yaşadığını dile getiren evli ve 3 çocuk babası Kapusuz, ekonomik sıkıntılar nedeniyle tedavi olamadığını kaydetti.

"SOLUK ALMAM ZORLAŞIYOR, YARDIM İSTİYORUM"

Tümör yüzünden yaşam kalitesinin her geçen gün düştüğünü belirten Kapusuz, "Zor günler geçiriyorum. Tümör, tedavi olmazsam daha da büyüyecek. Yüzümün sol tarafı her geçen gün ağırlaşıyor, kendi imkanlarımla tedavi ettirme imkanım yok. Sol gözüm kapanmak üzere. Soluk almam zorlaşıyor, yardım istiyorum." dedi.

YARDIM BEKLİYOR

Sosyal hayatta da zor günler geçirdiğini, insanlarla daha az diyalog kurduğunu anlatan Kapusuz, "Sekiz kardeşiz. Onlarda, çocuklarımda bir şey yok. Tümörün neden kaynaklandığını bilmiyorum. Psikolojik sorunlar yaşıyorum, çaresizim. Uyurken bile çok zorlanıyorum. Ne yapacağımı bilmiyorum. Sesimi duyurmaktan başka çarem kalmadı." ifadelerini kullandı.