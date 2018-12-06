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Uşak'ta el yazması 6 Tevrat bulundu

Jandarma Genel Komutanlığı KOM Daire Başkanlığı koordinesinde Uşak'ta düzenlenen operasyonda İbranice el yazması 6 Tevrat ele geçirildi, 2 zanlı gözaltına alındı

AA | 06.12.2018 - 16:16..
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Uşak'ta jandarmanın düzenlediği operasyonda, İbranice el yazması 6 Tevrat ele geçirildi.

Bazı tarihi eserlerin Hatay'dan Uşak'a getirilerek satılmak istendiği bilgisine ulaşan Jandarma Genel Komutanlığı, Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) Daire Başkanlığı ekipleri konuyla ilgili çalışma başlattı.

2 KİŞİ GÖZALTINA ALINDI

Uşak Jandarma Komutanlığı ekiplerince yürütülen teknik ve fiziki takibin ardından düzenlenen operasyonda, 2 araç ile Uşak'a gelen 2 şüpheli gözaltına alındı.

Araçlardaki aramalarda, üzerlerinde çeşitli figürlerin bulunduğu İbranice el yazmalı 6 Tevrat ele geçirildi.

Eserlerin incelenmek üzere ilgili kuruma teslim edildiği, şüphelilerin sorgusunun sürdüğü bildirildi.Uşak'ta el yazması 6 Tevrat bulundu

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