Uşak'ta el yazması 6 Tevrat bulundu

Fenerbahçe Asbaşkanı Semih Özsoy'un Ersun Yanal'la uzun süre görüşüp prensip anlaşmasına vardığı ve asıl kararın ise yurt dışından geldikten sonra Ali Koç'un vereceği öğrenildi.

Trabzon'da arıcılık yapan eski Belediye Başkanı İbrahim Sedef, ayıları önce kovaladı ardından da onları besledi.

4

Fikirci Bey: ALGI OPERASYONUNUZU GÖRÜYOR VE YÜKSELTİYORUZ

“Biz bu algı yönetimi karşısında yalnız mıyız?” diye soruyorum. Daha doğrusu bu manipülasyon sadece bize mi yapılıyor?