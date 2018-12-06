Uşak'ta el yazması 6 Tevrat bulundu

Uşak'ta jandarmanın düzenlediği operasyonda, İbranice el yazması 6 Tevrat ele geçirildi.
Bazı tarihi eserlerin Hatay'dan Uşak'a getirilerek satılmak istendiği bilgisine ulaşan Jandarma Genel Komutanlığı, Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) Daire Başkanlığı ekipleri konuyla ilgili çalışma başlattı.
2 KİŞİ GÖZALTINA ALINDI
Uşak Jandarma Komutanlığı ekiplerince yürütülen teknik ve fiziki takibin ardından düzenlenen operasyonda, 2 araç ile Uşak'a gelen 2 şüpheli gözaltına alındı.
Araçlardaki aramalarda, üzerlerinde çeşitli figürlerin bulunduğu İbranice el yazmalı 6 Tevrat ele geçirildi.
Eserlerin incelenmek üzere ilgili kuruma teslim edildiği, şüphelilerin sorgusunun sürdüğü bildirildi.