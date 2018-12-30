Uşak’ta hırsızlık şebekesi çökertildi

Edinilen bilgiye göre, özellikle köy ve kırsal alanda yaşayan vatandaşlara "sizlere yardım etmeye geldik" bahanesi ve benzeri yöntemler kullanarak vatandaşların paralarını gasp eden çete, jandarmanın titiz çalışması sonucu çökertildi.

YARDIM BAHANESİYLE GASP

En son Uşak merkez Eğlence köyünde görülen şüpheliler, burada yaşayan bir vatandaşa "size yardım yapacağız" kurgusu ve hile yoluyla 200 TL’sini gasbettiler.

POLİS TAKİBE ALDI

Dolandırıldığını anlayan vatandaş, durumu güvenlik güçlerine bildirdi. Benzer konu üzerine çalışma başlatan jandarma ekipleri, şüphelilerin kullandığı aracı teknik takibe aldı. Şüpheliler, sıkı takip sonucu Kütahya'nın Altıntaş ilçesinde yakalanarak Uşak’a getirildi.

TUTUKLANDILAR

Yapılan tahkikat sonucunda, M.K., E.P. ve S.Ç. isimli şüphelilerin yaklaşık 40 defa benzer suça karıştığı tespit edildi. İfadeleri alınarak adli makamlara sevk edilen şüpheliler, çıkarıldıkları mahkeme tarafından tutuklanarak cezaevine gönderildi