Uşak'ta karantina misafirlerine doğum günü sürprizi

Koronavirüs salgınına karşı alınan önlemler kapsamında KKTC'den Uşak'a getirilen, çoğunluğu öğrenci 130 kişi, Kredi ve Yurtlar Kurumu'na bağlı Latife Hanım Kız Öğrenci Yurdu'na yerleştirildi.
İKİ MİSAFİRE SÜRPRİZ DOĞUM GÜNÜ
14 günlük karantina sürelerini yurtta geçiren öğrencilerden Büşra Ayçiçek'in 22'nci, Merve Topsakal'ın da 30'uncu yaş günü için yurt personeli sürpriz yaptı.
Çalışanlar, aldıkları doğum günü pastalarıyla, Ayçiçek ve Topsakal'ın odalarının kapılarını çaldı. Pasta sürpriziyle karşılaşan Ayçiçek ve Topsakal büyük mutluluk yaşadı.