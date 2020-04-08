Uşak'ta karantina misafirlerine doğum günü sürprizi

Ankara'da cep telefonu bayisinde usulsüz satılan maske, eldiven, ateş ölçer gibi toplam 591 bin 500 sağlık malzemesi ele geçirildi.

2

Milli Dayanışma Kampanyası'na bağış yapan isimler

Milli Dayanışma Kampanyası kapsamında şimdiye kadar, kişisel bazda en yüksek bağış yapan isim 13 milyon lira ile Cihan Kamer oldu.