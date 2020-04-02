Uşak'ta karantinaya uymayan kişiye 3 bin lira ceza

Türkiye'nin 7 aşı 7 de ilaç geliştirme projesi var

1 Dybala: Ronaldo'ya senden nefret ediyoruz dedim Dybala, Ronaldo ile ilk tanıştığında kendisine neler söylediğini anlattı. Arjantinli yıldız, "Beni çok şaşırttı aslında, daha farklı biri olmasını bekliyordum" dedi.

2 Jennifer Lopez, spor salonu kuralına uymadı Hayranlarına "Evde kalın" çağrısı yapan Jennifer Lopez ve Alex Rodriguez çifti, koronavirüs salgını nedeniyle kapatılan spor salonunu kendileri için özel olarak açtırarak spor yaptı.

3 İstanbul'da, sağlık çalışanları için 3 bin 151 yer tahsis edildi Vali Ali Yerlikaya, fedakarca görev yapan sağlık çalışanlarının dinlenmesi İçin 3.151 kişilik yer tahsis edildiğini belirtti.

4 BM: Koronavirüs küresel ekonomiyi yüzde 1 daraltabilir Birleşmiş Milletler (BM), koronavirüs salgını nedeniyle küresel ekonominin yüzde 1 daralabileceğini ortaya koyan bir rapor yayınladı.

5 Dünya genelinde 200 binden fazla korona hastası iyileşti En fazla iyileşen koronavirüs vaka sayısı Çin'de kaydedildi. Çin'i, 26 bin 743 ile İspanya takip etti.

6 Ruhani: Koronavirüs yıl sonuna kadar bizimle olabilir İran Cumhurbaşkanı Ruhani, "Sağlık Bakanlığı'nın açıkladığı sağlık kurallarına ve protokollerine uymaya devam etmeliyiz." dedi.