Uşak'ta karantinaya uymayan kişiye 3 bin lira ceza

Uşak'ın Banaz ilçesine bağlı Gürlek köyünde, koronavirüs tedbirleri kapsamında dün karantina uygulaması başlatıldı.
Köye giriş ve çıkışlar, jandarma ekipleri tarafından kapatıldı.
SAĞLIK EKİPLERİ EVLERİ DOLAŞTI
Sağlık ekipleri, 3 kişinin koronavirüs testinin pozitif çıktığı köyde, evleri dolaşarak vatandaşların ateşini ölçüp, sağlık durumlarını kontrol etti.
KARANTİNAYA UYMAYAN KİŞİYE 3 BİN LİRA CEZA
Banaz Kaymakamlığı'ndan yapılan açıklamada ise karantina kurallarına uymayan 1 kişiye, 3 bin 150 lira para cezası verildiği belirtildi.
Açıklamada ayrıca, köy halkının, muhtar aracılığıyla ilettiği ihtiyaçlarının jandarma tarafından karşılanıp, ulaştırıldığı bildirildi.