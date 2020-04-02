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Uşak'ta karantinaya uymayan kişiye 3 bin lira ceza

Gürlek köyünde koronavirüs salgını nedeniyle dün başlatılan karantina uygulamasına uymayan bir kişiye, 3 bin 150 lira para cezası verildi.

DHA |
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Uşak'ta karantinaya uymayan kişiye 3 bin lira ceza

Uşak'ın Banaz ilçesine bağlı Gürlek köyünde, koronavirüs tedbirleri kapsamında dün karantina uygulaması başlatıldı.

Köye giriş ve çıkışlar, jandarma ekipleri tarafından kapatıldı.

SAĞLIK EKİPLERİ EVLERİ DOLAŞTI

Sağlık ekipleri, 3 kişinin koronavirüs testinin pozitif çıktığı köyde, evleri dolaşarak vatandaşların ateşini ölçüp, sağlık durumlarını kontrol etti.

Uşak'ta karantinaya uymayan kişiye 3 bin lira ceza

KARANTİNAYA UYMAYAN KİŞİYE 3 BİN LİRA CEZA

Banaz Kaymakamlığı'ndan yapılan açıklamada ise karantina kurallarına uymayan 1 kişiye, 3 bin 150 lira para cezası verildiği belirtildi.

Açıklamada ayrıca, köy halkının, muhtar aracılığıyla ilettiği ihtiyaçlarının jandarma tarafından karşılanıp, ulaştırıldığı bildirildi.

Uşak'ta karantinaya uymayan kişiye 3 bin lira ceza

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