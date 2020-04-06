Koronavirüs vakalarının görülmesinin ardından yetkililer önlemler almaya devam ederken, maske ve dezenfektan kullanımının önemi giderek büyüyor.

Salgınla mücadele kapsamında maske ve dezenfektan üretimi hızlanıyor.

DOĞAL DEZENFEKTAN ÜRETTİLER

Uşak’ın Banaz ilçesinde belediye ekipleri, içerisinde sirke başta olmak üzere kekik yağı, lavanta yağı gibi doğal bitkilerden oluşan dezenfektan üretti.

Bu dezenfektanı belde girişine koydukları fıskiye yardımıyla araçlara püskürterek, sokakları temizliyorlar.

Uşak'ta koronaya karşı doğal dezenfektan ürettiler VİDEO

"HER TÜRLÜ MİKROBU ÖNLEMEK İÇİN YAPTIK"

Belediye Başkanı Güngör Oral, belde sokaklarını, esnaf dükkanlarını ve evleri sık sık dezenfekte ettiklerini dile getirerek, “Köyün girişi bizim için çok önemli, çok trafik oluyor. Araçlardan ve tekerlerinden gelebilecek her türlü mikrobu önlemek için bu şekilde bir uygulama yaptık. Sıvının içerisinde kekik yağı, lavanta yağı ve sirke gibi malzemeler var. İnsan sağlığına zarar vermeyen maddeler bulunuyor.” dedi.