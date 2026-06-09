Uşak’ta silah ve tarihi nitelikteki tüfekler ele geçirildi

Uşak İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından yürütülen çalışmalar kapsamında K.K.’ye ait iş yeri ve ikamette operasyon gerçekleştirildi.

ÇOK SAYIDA SİLAH VE TARİHİ NİTELİKTE MATERYAL ELE GEÇİRİLDİ

Operasyon kapsamında adreslerde yapılan aramalarda 1’i kuru sıkı olmak üzere 4 tabanca, antika olduğu değerlendirilen 4 dolma tabanca, 3 av tüfeği, 3 faturasız havalı tüfek, antika niteliğinde olduğu değerlendirilen 10 dolma av tüfeği, 1 replika makineli tüfek, 4 kılıç, 9 av bıçağı ve 1 telsiz ele geçirildi.

ŞÜPHELİ ADLİ KONTROL ŞARTIYLA SERBEST BIRAKILDI

Operasyon kapsamında gözaltına alınan K.K., emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. Şüpheli, çıkarıldığı mahkemece adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.