Uşak'ta Suriyeli gerginliği

Dün saat 22.00 sıralarında Suriye uyruklu kişiler ile Özgür E. ve Evren K. arasında henüz bilinmeyen nedenle tartışma çıktı.

10 KİŞİLİK GRUP 2 KİŞİYİ BIÇAKLADI

Tartışmanın kavgaya dönüşmesi üzerine 10 kişilik Suriyeli grup, Özgür E. ve Evren K.'yı bıçaklayarak kaçtı. Yaralanan Özgür E. ve Evren K. çağırılan ambulansla Uşak Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.

Tedaviye alınan yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu belirtildi.

"SURİYELİ İSTEMİYORUZ" SLOGANLARI

Olayın duyulmasının ardından ilçe merkezinde toplanan bir grup vatandaş, Suriyelilerin kaldığı evlere 'Eşme'de Suriyeli İstemiyoruz' sloganları atarak yürümek istedi. Bölgeye sevk edilen çok sayıda polis ekibi, ilçede önlem aldı.

Uşak merkezden de takviye olarak polis ve jandarma ekipleri sevk edildi.

İlçe meydanında toplanan yaklaşık 100 kişi, daha önce de benzer olayların yaşandığını belirtip, Suriyelileri ilçede istemediklerini söyledi. İlçeye giden Uşak Valisi Funda Kocabıyık, İl Emniyet Müdürü İbrahim Ergüder ve İl Jandarma Komutanı Albay Yalçın Baysal ikna edip dağılmalarını sağladı.