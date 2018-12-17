taraftar değil haberciyiz
Son dakika haberleri Türkiye'nin haber sitesinde.
Dolar
5.391
Euro
6.1038
Altın
1238.43
Borsa
90328.23
Gram Altın
214.578

Uşak'ta Suriyeliler 2 kişiyi bıçakladı halk ayaklandı

Suriyeli oldukları ileri sürülen bir grubun ilçe halkından 2 kişiyi bıçaklaması ilçede gerginlik yaşanmasına neden oldu.

DHA | 17.12.2018 - 05:55..
  1. Haberler
  2. 3. Sayfa
Whatsapp ile paylaş

Uşak'ta meydana gelen olayda bıçaklama vakasını duyan ve ilçe meydanında toplanan bir grup, Suriyelilerin kaldığı evlere yürümek istedi. İlçe polisinin yetersiz kaldığı olayda, Uşak merkezden ilçeye takviye polis ve jandarma ekipleri gönderildi. Uşak Valisi Funda Kocabıyık, Uşak Emniyet Müdürü İbrahim Ergüder ve İl Jandarma Komutanı Albay Yalçın Baysal'ın, Eşme'ye giderek grubu ikna etmesiyle gerginlik sona erdi.

TARTIŞMA BIÇAKLAMAYA DÖNÜŞTÜ

Suriye uyruklu olduğu ileri sürülen 10 kişilik bir grup ile ilçede yaşayan Özgür E. ve Evren K. arasında henüz belirlenemeyen bir nedenle tartışma çıktı. Tartışma kısa sürede büyüyünce gruptan bazıları, Özgür E. ve Evren K.'yı bıçaklayarak olay yerinden kaçtı. İhbar üzerine yaralanan Özgür E. ve Evren K., olay yerine sevk edilen ambulansla Uşak Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. Tedaviye alınan yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi.

İLÇEDE GERGİN GECE

Olayın duyulmasının ardından Eşme'nin merkezinde toplanan 100 kişilik bir grup, Suriyelilerin kaldığı evlere "Eşme'de Suriyeli İstemiyoruz" sloganları atarak yürümek istedi. Bunun üzerine polis ekipleri, Suriyelerin oturduğu evlere sevk edildi. Bölgede geniş güvenlik önlemleri arttırıldı. Polis öfkeli grubu evlerin olduğu bölgeden güçlükle uzaklaştırdı.

Uşak'ta Suriyeliler 2 kişiyi bıçakladı halk ayaklandı VİDEO

VALİ KOCABIYIK, İLÇEYE GELDİ

Gerginliğin sürdüğü ilçede polis yetersiz kalınca, il merkezinden Çevik Kuvvet, takviye polis ekipleri ve jandarma birlikleri destek olarak gönderildi. İlçe meydanında toplanan yaklaşık kalabalık, daha öncede benzer olayların yaşandığını belirtip Suriyelileri ilçede istemediklerini söyledi. Olayın haber verilmesine üzerine ilçeye gelen Uşak Valisi Funda Kocabıyık, İl Emniyet Müdürü İbrahim Ergüder ve İl Jandarma Komutanı Albay Yalçın Baysal, öfkeli Kalabalığı ikna ederek dağılmalarını istedi. Bunun üzerine grup sessizce dağılırken, 2 kişinin yaralandığı olayla ilgili soruşturma sürüyor.

Bu reklam google tarafından sağlanıyor?
YORUMLAR (üye olmadan da yorum yapabilirsiniz)
İlber Ortaylı’dan gençlere: Memleketi terk etmeyin

İlber Ortaylı’dan gençlere: Memleketi terk etmeyin

151
Meclis'te yine gerginlik yaşandı

Meclis'te yine gerginlik yaşandı

61
Bakan Soylu uyuşturucu satıcılarına savaş açtı

Bakan Soylu uyuşturucu satıcılarına savaş açtı

138
Yunanistan Ege'de SİHA'lara karşı servet harcayacak

Yunanistan Ege'de SİHA'lara karşı servet harcayacak

27
Arap medyasında Fırat'ın doğusuna operasyon

Arap medyasında Fırat'ın doğusuna operasyon

27
Sırrı Süreyya Önder'den tek kişilik hücre talebi

Sırrı Süreyya Önder'den tek kişilik hücre talebi

18
3 büyükler zirvenin gerisinde kaldı

3 büyükler zirvenin gerisinde kaldı

26
VİDEO SON DAKİKA ÇOK OKUNANLAR
OYUNMOYUN.COM
[+] Görüş bildir