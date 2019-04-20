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Uşak’ta tren kazası: 2 ağır yaralı

Kentin Eşme ilçesinde bir otomobile hemzemin geçitte yolcu treni çarptı. Çarpışma sonucu otomobil yaklaşık 100 metre rayların üzerinde sürüklendi.

İHA | 20.04.2019 - 15:31..
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Olay, Uşak’ın Eşme ilçesinde öğle saatlerinde meydana geldi.

ÇARPMANIN ETKİSİYLE 100 METRE SÜRÜKLENDİLER

İzmir-Uşak arası yolcu taşıyan tren, Eşme Kolonkaya mevkiinde Ersan Özdemir idaresindeki 64 EJ 508 plakalı otomobile kontrolsüz hemzemin geçitte çarptı. Çarpışma sonucu otomobil yaklaşık 100 metre rayların üzerinde sürüklendi. Tavuk çiftliğinden yumurta toplamadan gelen sürücü Ersan Özdemir ve arka koltukta oturan işçisi olduğu öğrenilen Mekkiye Çaplık isimli kadın otomobilde sıkışarak ağır yaralandı. Olay yerine gelen itfaiye ve 112 acil yardım ekipleri yaralıları otomobilden kurtararak ilk müdahaleyi yaptı.

Uşak’ta tren kazası: 2 ağır yaralı

2 KİŞİ AĞIR YARALANDI

Kazada ağır yaralanan 2 kişi Uşak Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesi sevk edilerek tedavi altına alındı. Kaza yerine gelen yaralı yakınları kurtarma esnasında sinir krizleri geçirirken zorlukla yatıştırıldı.

Kaza sonrası rayların üzerinde kalan otomobil vatandaşlar tarafından kaldırılıp yolcu treni seferine devam etti.
Güvenlik güçleri kazayla ilgili soruşturma başlattı.

Uşak’ta tren kazası: 2 ağır yaralı

Uşak’ta tren kazası: 2 ağır yaralı

Uşak’ta tren kazası: 2 ağır yaralı

Uşak’ta tren kazası: 2 ağır yaralı

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