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Uşak'ta yaşayan baba, tartıştığı oğlunu öldürdü

Babasıyla tartıştığı sırada av tüfeğiyle vurulan 42 yaşındaki Bülent K. olay yerinde hayatını kaybederken, katil zanlısı baba gözaltına alındı.

İHA | 04.03.2020 - 12:18..
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Uşak'ın Atatürk Mahallesi'nde yaşayan 67 yaşındaki baba Mustafa K. ile 42 yaşındaki oğlu Bülent K. arasında, gece saatlerinde belirlenemeyen bir nedenden dolayı tartışma yaşandı.

TÜFEKLE OĞLUNU VURDU

Tartışmanın kavgaya dönüşmesi üzerine baba, evdeki av tüfeğiyle oğluna ateş açarak evden çıktı.

Olayın ardından çevredekilerin haber vermesiyle eve gelen sağlık ekipleri, Bülent K.’nin öldüğünü belirledi.

Uşak'ta yaşayan baba, tartıştığı oğlunu öldürdü

BABA GÖZALTINA ALINDI

Katil zanlısı baba ise polis tarafından evin yakınlarında yakalanarak, gözaltına alındı. Olayla ilgili başlatılan soruşturma devam ediyor.

Uşak'ta yaşayan baba, tartıştığı oğlunu öldürdü

Uşak'ta yaşayan baba, tartıştığı oğlunu öldürdü

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