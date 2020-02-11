taraftar değil haberciyiz
Son dakika haberleri Türkiye'nin haber sitesinde.
Dolar
6.0101
Euro
6.5596
Altın
1571.39
Borsa
118341.52
Gram Altın
303.613
Bitcoin
59342.06

Uşak'ta yaşlı bir kadın çatıdan düşerek yaşamını yitirdi

Uşak’ta çatıdan düşen 62 yaşındaki kadın olay yerinde hayatını kaybetti.

İHA | 11.02.2020 - 02:41..
  1. Haberler
  2. 3. Sayfa
Whatsapp ile paylaş

Uşak'ın İslice Mahallesi 2. Vindilli Sokak'ta Gülay Ö. (62), 3 katlı apartmanın çatısına çıktığı sırada dengesini kaybederek yaklaşık 15 metre yükseklikten aşağıya düştü.

OLAY YERİNDE HAYATINI KAYBETTİ

Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen sağlık ekipleri, yaşlı kadının hayatını kaybettiğini belirledi. Gülay Ö.’nün cansız bedeni otopsi yapılmak üzere Uşak Üniversitesi Eğitim Araştırma Hastanesi morguna kaldırıldı. Polis, kadının intihar mı ettiğini yoksa düşerek mi öldüğünü belirlemek için inceleme başlattı.

Uşak'ta yaşlı bir kadın çatıdan düşerek yaşamını yitirdi

Uşak'ta yaşlı bir kadın çatıdan düşerek yaşamını yitirdi

Uşak'ta yaşlı bir kadın çatıdan düşerek yaşamını yitirdi

İlginizi Çekebilir
Osmaniye'de bir araç park halindeki araca çarptı
Osmaniye’de bir otomobilin park halindeki araca çarpması sonucu 2 kişi yaralandı.
Samsun'da yolcu otobüsü kamyona çarptı: 1 ölü 1 yaralı
Yolcu otobüsünün yolun banket kısmında bekleyen kamyona çarpması sonucu 1 kişi hayatını kaybetti, 1 kişi yaralandı.
Antalya'da yeni evli çift trafik kazası yaptı:1 ölü
Antalya'da trafik kazasında otomobilin sürücüsü öldü, 8 ay önce evlendiği eşi ise ağır yaralandı.
Tekirdağ'da bir otomobil park halindeki araçlara çarptı
Tekirdağ'da aracının direksiyon hakimiyetini kaybeden sürücünün park halindeki araçlara çarpması sonucu 4 kişi yaralandı.
YORUMLAR (üye olmadan da yorum yapabilirsiniz)
Erbil'de Türk diplomatı şehit edenlere idam cezası
Erbil'de Türk diplomatı şehit edenlere idam cezası
74
Doğu Perinçek'ten canlı yayında Esad güzellemesi
Doğu Perinçek'ten canlı yayında Esad güzellemesi
43
Doğu Afrika ülkeleri çekirge istilasıyla savaşıyor
Doğu Afrika ülkeleri çekirge istilasıyla savaşıyor
17
Marmaris açıklarında 4.9 büyüklüğünde deprem
Marmaris açıklarında 4.9 büyüklüğünde deprem
5
Uşak'ta yaşlı bir kadın çatıdan düşerek yaşamını yitirdi
Uşak'ta yaşlı bir kadın çatıdan düşerek yaşamını yitirdi
0
Osmaniye'de bir araç park halindeki araca çarptı
Osmaniye'de bir araç park halindeki araca çarptı
0
Güneşi gözlemleyecek uydu uzaya fırlatıldı
Güneşi gözlemleyecek uydu uzaya fırlatıldı
2
VİDEO SON DAKİKA ÇOK OKUNANLAR
OYUNMOYUN.COM
[+] Görüş bildir