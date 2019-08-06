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Üsküdar Bilim Merkezi’nde yangın çıktı

İstanbul Üsküdar’da bulunan bilim merkezi binasında çıkan yangın kısa sürede kontrol altına alındı.

DHA | 06.08.2019 - 19:32..
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İstanbul Üsküdar Ünalan Mahallesi Ayazma Caddesi üzerinde bulunan Üsküdar Bilim Merkezi binasında saat 18.45 sıralarında yangın çıktı.

İhbar üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi. Yangının binanın teras katında bulunan klima tesisatından çıktığı öğrenildi. Kısa sürede olay yerine gelen itfaiye ekipleri yangına müdahale ederek yangını kontrol altına aldı.

"ÇOK ŞÜKÜR SÖNDÜRDÜLER"

Olayda yaralı ve can kaybı bulunmazken binada hasar oluştu. Yangını gören bir kişi, "Yangın bir anda çıktı. Hiç görmeden alevler çıkmaya başladı. İtfaiye de 10 dakikada geldi. Çok şükür söndürdüler. Cankurtaran geldi ama içeride kimse olduğunu sanmıyorum, boştu." dedi. Polis çıkan yangınla ilgili inceleme başlattı.

Üsküdar Bilim Merkezi’nde yangın çıktı VİDEO

Üsküdar Bilim Merkezi’nde yangın çıktı

Üsküdar Bilim Merkezi’nde yangın çıktı

Üsküdar Bilim Merkezi’nde yangın çıktı

Üsküdar Bilim Merkezi’nde yangın çıktı

Üsküdar Bilim Merkezi’nde yangın çıktı

Üsküdar Bilim Merkezi’nde yangın çıktı

Üsküdar Bilim Merkezi’nde yangın çıktı

Üsküdar Bilim Merkezi’nde yangın çıktı

Üsküdar Bilim Merkezi’nde yangın çıktı

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