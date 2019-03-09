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Üsküdar Hanım Sultanlar Müzesi’nin açılışı yapıldı

Üsküdar Belediyesi tarafından Nevmekan Sahil'de, "3. İz Bırakan Kadınlar Zirvesi" düzenlendi.

Haber Merkezi | 09.03.2019 - 14:19..
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Tarihe imza atan Hanım Sultanlar’ın şehri Üsküdar’da, bu yıl 3.sü düzenlenen İz Bırakan Kadınlar Zirvesi; yerli, yabancı değerli konuşmacıların katılımıyla gerçekleşti.

Üsküdar, geçmişten bugüne tarihi kucaklayan, geçmişi yeni nesillere ulaştıran bir müze kazandı.

Üsküdar Hanım Sultanlar Müzesi’nin açılışı yapıldı

OSMANLI SULTANLARININ İZLERİ BU MÜZEDE

Üsküdar Belediye Başkanı Hilmi Türkmen, panelistlere günün anısına plaket takdim etti.

Zirve kapsamında Hürrem Sultan, Kösem Sultan, Mihrimah Sultan gibi tarihe iz bırakan otuz sultandan izler taşıyan, Üsküdar Hanım Sultanlar Müzesi'nin açılışı gerçekleştirildi.

Üsküdar Hanım Sultanlar Müzesi’nin açılışı yapıldı VİDEO


"ZİYARET ETMENİZİ ÖZELLİKLE RİCA EDİYORUM"

Türkmen; "Zirve sonrasında, etkinliğimize katılan değerli konuklarımızın teşrifleriyle Hanım Sultanlar Müzesi’nin açılışını yaptık. Üsküdarımız, geçmişten bugüne tarihimizi kucaklayan, şanlı geçmişimizi yeni nesillerimize ulaştıran bir müze kazandı. Ziyaret etmenizi özellikle rica ediyorum." diyerek, vatandaşlara çağrıda bulundu.

Üsküdar Hanım Sultanlar Müzesi’nin açılışı yapıldı

ÜSKÜDAR’DA KÜLTÜR BULUŞMASI NEVMEKAN

Üsküdar Belediye Başkanı Hilmi Türkmen, Büyükşehir Belediyesi'nin himayesindeki bu yapıyı, hummalı bir çalışmayla yarattı. Yedi aylık bir restorasyonun sonunda İstanbul, muazzam bir mekan kazanmış oldu.

Üsküdar Hanım Sultanlar Müzesi’nin açılışı yapıldı

Eskiden İETT Garajı ve tramvay hangarı olarak kullanılan yapının, özel dekorasyonu ile kitapseverlerin vazgeçemeyecekleri ‘sanat galerisi, sahne ve kitaplı kahve konseptiyle’ buluşturan bir merkeze dönüştü. Diğer kitaplı kahvelerden çok daha yoğun ilgi gördü.

Üsküdar Hanım Sultanlar Müzesi’nin açılışı yapıldı

Üsküdar Belediyesi'nin yeni nesil kıraathanesi VİDEO

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