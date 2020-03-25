Üsküdar sahilinde balık tutmak yasaklandı

Türkiye'de koronavirüs vakalarının görülmesi nedeniyle yetkililer önlemler almaya devam ediyor.
Salgına rağmen yetkililerin uyarılarını dinlemeyip, sahillerde vakit geçiren vatandaşlar için sıkı denetimler yapılıyor.
SAHİLDE BALIK TUTMAK YASAKLANDI
İstanbul'da yetkililerin uyarılarına rağmen salgın için alınan önlemlere kulak vermeyip dışarıda vakit geçiren vatandaşlar bulunuyor.
Üsküdar Belediyesi ve Kaymakamlığı buna engel olmak amacıyla koronavirüsle mücadele kapsamında sahilde balık tutmayı geçici süreyle yasaklayarak tedbir aldı.
Öte yandan zabıta ekipleri tarafından yasağa uyulması için denetimler gerçekleştirildiği belirtildi.