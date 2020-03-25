1 İran'da doktorlar hastanede göbek attı Binlerce kişinin koronavirüs nedeniyle hayatını kaybettiği ülkede ortaya çıkan görüntüler tepki topladı.

2 Almanya'da market önünde stok kuyruğu Marketten alışveriş yapmak için kuyruğa giren Almanların çoğu maske ve eldiven takmadı mesafe kuralına da uymadı.

3 Üsküdar sahilinde balık tutmak yasaklandı Koronavirüsle mücadele kapsamında sahilde balık tutmak geçiçi olarak yasaklanırken, zabıta ekipleri denetimlerde bulunuyor.

4 Ribaund nedir Ribaund, basketbolda oyuncuların çember altında, potadan veya çemberden dönen topu kapmak için yaptıkları zıplayışa verilen isimdir.

5 Volvo, Tesla'ya rakip olacak otomobilin üretimine Çin'de başladı Volvo'nun sahip olduğu Polestar şirketi, Tesla Model 3'e rakip olacak Polestar 2'nin üretimine Çin'de başladığını duyurdu.

6 F.Bahçeli futbolcu koronavirüse yakalandı Fenerbahçe Kulübü, bir futbolcunun ve bir personelin koronavirüs testinin pozitif çıktığı açıklandı.