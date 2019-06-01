Üsküdar sahilinde pasif içiciliğe dikkat çeken astronot

Üsküdar Sahili'nde gezen vatandaşlar astronot kıyafetli birini görünce şaşkına döndü. İlk önce ne olduğunu anlamayan vatandaşlar şaşkınlık yaşarken ardından gerçek ortaya çıktı.
ASTRONOT PASİF İÇİCİLİĞE DİKKAT ÇEKTİ
Gerçek ise sonradan ortaya çıktı. Astronot; Dünya Tütünsüz Gününü’nde Üsküdar Sahili'nde pasif içiciliğe dikkat çekti.
VATANDAŞLAR FOTOĞRAF ÇEKİLDİ
Astronot, Üsküdar sahilde vatandaşlara gazete dağıttı. Astronotu karşılarında gören vatandaşlar şaşkınlıklarını gizleyemedi. Astronotu yakında inceleyen vatandaşlar fotoğraf çektirdi.