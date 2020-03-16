Üsküdar'da yüzleri maskeli olan 3 kişi PTT şubesinin kapısı zorlayarak, biri dışarda ikisi içerde bulunmak üzere zorla içeri girdiler.

PARALARI ÇALARAK KAÇTILAR

Kasada bulunan bir miktar parayı alan soyguncular, vatandaşlara ait kargoları alarak binadan, yaya olarak kaçtı.

O anlar ise güvenlik kameraları tarafından saniye saniye görüntülendi.

GÜVENLİK KAMERASI İNCELENDİ

Sabah işe geldikleri sırada PTT şubesinin soyulduğunu gören çalışanlar durumu polis ekiplerine bildirirken, ihbar üzerine olay yerine çok sayıda polis ekibi sevk edildi.

PTT şubesinde incelemelerde bulunan polis ekipleri güvenlik kameralarına el koyarken, soyguncuların yakalanması için çalışma başlatıldı.

Üsküdar'da 3 hırsız PTT'yi soydu ViDEO

MÜŞTERİLERİN KARGOLARI ÇALINMIŞ

Olay yerinde esnaf olan görgü tanığı, “Sabah saatlerinde polis ekipleri geldi. Bizde o şekilde haber alabildik. Postaneye hırsız girmiş. İçeriden kargoları ve bir miktar para aldıklarını söylüyorlar. Polis ekipleri kameraları inceledi. Olay yeri inceleme ekipleri geldi. Hırsızların yakalanıp yakalanmadıklarını bilmiyorum. Polis ekiplerinin yoğun çalışmaları devam ediyor.“ dedi.