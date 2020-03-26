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Üsküdar'da adam yasağa rağmen saklanıp balık tuttu

Koronavirüsle mücadele kapsamında balık tutma yasağını ihlal eden şahıs zabıta ekiplerince yakalandı.

İHA | 26.03.2020 - 10:43..
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İstanbul'da Üsküdar Belediyesi ve Kaymakamlığı, koronavirüsle mücadele kapsamında, sahilde balık tutmayı geçici süreyle yasaklayarak tedbir aldı.

Alınan bu önlemlere ise uymayan vatandaşlar var.

BARİYERLERİN ARKASINA SAKLANIP, BALIK TUTTU

Zabıta ekipleri sahildeki denetimi sırasında balık tutma yasağını ihlal eden, bir şahısla karşılaştı.

Bariyerlerin arkasına saklanıp balık tutmaya çalışan adamın yöntemini gören ekipler şahsı uyararak sahilden uzaklaştırdı.

Üsküdar'da adam yasağa rağmen saklanıp balık tuttu ViDEO

"YASAĞIN GELDİĞİNİ BİLMİYORDUM"

Sahilde balık tutan bir vatandaş, “Oğlumu işe getirdim. Evde bunaldım sahilde olta atarak takılayım dedim. Yasağın geldiğini bilmiyordum. Yetkililer doğru bir karar almışlar. Bu salgına karşı evde olmalıyız.” dedi.

Yasağa uymayan vatandaşlar için denetimler sıklaştırıldı.

Üsküdar'da adam yasağa rağmen saklanıp balık tuttu

Üsküdar'da adam yasağa rağmen saklanıp balık tuttu

Üsküdar'da adam yasağa rağmen saklanıp balık tuttu

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