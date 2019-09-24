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Üsküdar'da aracıyla bahçeye uçan sürücü kurtarıldı

64 yaşındaki Lütfiye U., aracının direksiyon hakimiyetini kaybetti ve bir evin bahçesine uçtu. Araçta sıkışan kadın, sıkıştığı yerden kurtarılarak hastaneye kaldırıldı.

İHA | 24.09.2019 - 11:28..
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Küçük Namazgah Caddesi’nin yakınlarındaki bir sokakta otomobiliyle seyir halinde olan sürücü Lütfiye U., direksiyon hakimiyetini kaybederek yol kenarında bulunan evlerin bahçesine uçtu.

BİR KÖPEK TELEF OLDU

Bahçe adeta savaş alanına dönerken bahçede yaşayan bir köpek, aracın çarpmasıyla telef oldu.

Üsküdar'da aracıyla bahçeye uçan sürücü kurtarıldı

Üsküdar'da aracıyla bahçeye uçan sürücü kurtarıldı ViDEO

SÜRÜCÜ HASTANEYE KALDIRILDI

Yaralı sürücü ise araç içerisinde sıkıştı. İtfaiyenin müdahalesiyle sıkıştığı otomobilden kurtarılan sürücü hastaneye kaldırıldı.

Otomobilde sıkışan sürücünün kurtarılma anları cep telefonu kamerasına kaydedildi.

Üsküdar'da aracıyla bahçeye uçan sürücü kurtarıldı

MOTORLU TESTERE İLE KESİLDİ

Görüntülerde itfaiye ekipleri sıkışan sürücüyü kurtarmak için motorlu testere ile aracın parçalarını keserken vatandaşlar da aracın devrilmemesi için yardım ediyor.

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