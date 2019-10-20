Üsküdar'da arkadaşlarının evinde ölü bulundu

Arkadaşlarını ziyarete gelen genç, bir süre salonda vakit geçirdikten sonra yatak odasına geçti. Uzun süre yatak odasından çıkmayan gencin arkadaşları durumdan şüphelenince odaya girdi. Odada hareketsiz yatarken buldukları arkadaşları için hemen sağlık ekiplerine haber verdiler. Yaşamını yitiren Yılmaz için ihbar yerine gelen sağlık ekiplerinin müdahale şansı kalmadı.

TÜM DELİLLER TOPLANIYOR

Çok sayıda polis ekibinin geldiği sokağın giriş ve çıkışı kontrollü şekilde sağlanırken olay yeri inceleme ekipleri yatak odası içerisinde ve apartman çevresinde ki tüm delilleri topladı.

ARKADAŞLARI İFADE VERECEK

Beş kişi ifadeleri alınmak üzere karakola götürüldü Yılmaz'ın yaşamını yitirdiği saatte evde bulunan beş genç olay yerindeki polisler tarafından ifadelerine başvurulmak üzere Doğancılar Şehit Tuncer Mustafaoğlu Polis Merkezi'ne götürüldü.

ÖLÜM SEBEBİNİ OTOPSİ BELİRLEYECEK

22 yaşındaki gencin ise cansız bedeni Haydarpaşa Numune Eğitim ve Araştırma Hastanesi morguna kaldırıldı. Ölüm nedeni yapılacak olan otopsi sonrasında netleşecek olan talihsiz gencin alkollü olduğu ve komaya girdiği iddia edildi.