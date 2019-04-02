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Üsküdar'da boğaz manzaralı villada yangın

Boğaz manzaralı lüks bir villada henüz bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı. Çıkan yangın panik yarattı.

DHA | 02.04.2019 - 05:49..
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İstanbul Üsküdar'da boğaz manzaralı  bir villada çatı kısmında henüz bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı. Villada yaşayanların haber vermesiyle olay yerine çok sayıda itfaiye, sağlık ve polis ekibi sevk edildi.

Üsküdar'da boğaz manzaralı villada yangın

OLAY YERİNDE GÜVENLİK ÖNLEMLERİ ALINDI

itfaiye ekipleri, villanın çatı kısmında çıkan yangına tazyikli su ile müdahale etti. Kısa süreli çalışma sonucunda yangın kontrol altına alınırken ekipleri bir süre soğutma çalışması yaptı. Polis ekipleri olay yerinde güvenlik önlemi alırken sağlık ekipleri de herhangi bir olumsuzluğa karşı hazır bekletildi. Polis  ve itfaiye ekipleri yangının çıkış sebebiyle ilgili çalışma başlattı.

Üsküdar'da boğaz manzaralı villada yangın

Üsküdar'da boğaz manzaralı villada yangın

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