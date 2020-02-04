taraftar değil haberciyiz
Son dakika haberleri Türkiye'nin haber sitesinde.
Dolar
5.9789
Euro
6.6057
Altın
1560.71
Borsa
121988.96
Gram Altın
299.888
Bitcoin
54772.5

Üsküdar'da dolandırıcı kadınlar görüntülendi

İşlek cadde üzerinde geçen araçları durduran iki kadın, hemen arkalarında duran yaşlı kadını işaret ederek para istedi.

Haber Merkezi | 04.02.2020 - 17:15..
  1. Haberler
  2. 3. Sayfa
Whatsapp ile paylaş

Duygu sömürüsü yaparak insanları dolandıranlar, her gün yeni taktikle ortaya çıkıyor.

İstanbul'un en kalabalık ilçelerinden Üsküdar'ı mesken tutan dolandırıcılar, hem kendi hem de başkalarının canlarını hiçe sayıyor.

Üsküdar'da dolandırıcı kadınlar görüntülendi

KADINI GÖSTERİP PARA İSTİYORLAR

Yanlarına hastalık numarası yapan bir diğer kadını da alan iki dolandırıcı, Libadiye Caddesi'nde araçları durdurmaya çalıştı. Duran araçlardan kadını göstererek para isteyen iki dolandırıcı, bazı sürücülerden para koparmayı başardı.

Bir minibüs sürücüsü de bu anları kayda aldı.

Hasta numarası yapıp sürücülerden para dilenen kadınlar İZLE

İlginizi Çekebilir
Direksiyon başında kalp krizi geçirince 3 araca çarptı
Kütahya'da seyir halindeyken kalp krizi geçiren sürücü direksiyon hakimiyetini kaybederek, önündeki araçlara çarptı. Hastaneye kaldırılan sürücü, kurtarılamadı.
Marketin önündeki kedilere tekme attı
Antalya'da marketin önünde görevliyle konuşan bir kişinin hemen yanında duran iki kediye tekme atması, güvenlik kamerası tarafından saniye saniye görüntülendi.
Polise ateş açan oyuncuya 16 yıl 8 ay hapis
Adnan Koç ve kardeşi Ahmet Koç 4 suçtan 16 yıl 8 ay, diğer kardeşleri Mehmet Hayri Koç 5 suçtan 17 yıl 6 ay hapis cezasına çarptırıldı.
Annesini dövdükten sonra gasbeden oğluna 8 yıl hapis
Eskişehir’de annesini darbettikten sonra cüzdanındaki parayı gasbeden oğul, 8 yıl 3 ay hapse mahkum edildi.
YORUMLAR (üye olmadan da yorum yapabilirsiniz)
Çocukları otobüsten atan şoför görevden alındı

Çocukları otobüsten atan şoför görevden alındı

387
Demet Akalın, kızı için minibüs aldı

Demet Akalın, kızı için minibüs aldı

237
ABD Türkiye'yi desteklediğini açıkladı

ABD Türkiye'yi desteklediğini açıkladı

259
Ali Babacan'ın partisi şubat ayının sonuna kaldı

Ali Babacan'ın partisi şubat ayının sonuna kaldı

283
Çin'de milyonlarca insan 'zoraki' uzaktan çalışıyor

Çin'de milyonlarca insan 'zoraki' uzaktan çalışıyor

52
Avrasya Tüneli'ne gelen zam Ulaştırma Bakanı Turhan'a soruldu

Avrasya Tüneli'ne gelen zam Ulaştırma Bakanı Turhan'a soruldu

636
Diyarbakır'da tek kolon üzerine 3 katlı bina

Diyarbakır'da tek kolon üzerine 3 katlı bina

109
VİDEO SON DAKİKA ÇOK OKUNANLAR
OYUNMOYUN.COM
[+] Görüş bildir