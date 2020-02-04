Üsküdar'da dolandırıcı kadınlar görüntülendi

Duygu sömürüsü yaparak insanları dolandıranlar, her gün yeni taktikle ortaya çıkıyor.

İstanbul'un en kalabalık ilçelerinden Üsküdar'ı mesken tutan dolandırıcılar, hem kendi hem de başkalarının canlarını hiçe sayıyor.

KADINI GÖSTERİP PARA İSTİYORLAR

Yanlarına hastalık numarası yapan bir diğer kadını da alan iki dolandırıcı, Libadiye Caddesi'nde araçları durdurmaya çalıştı. Duran araçlardan kadını göstererek para isteyen iki dolandırıcı, bazı sürücülerden para koparmayı başardı.

Bir minibüs sürücüsü de bu anları kayda aldı.

Hasta numarası yapıp sürücülerden para dilenen kadınlar İZLE