Üsküdar'da engelleri aşan merkez

"Türkiye'nin en kapsamlı Engelsiz Yaşam Merkezi" olarak adlandırılan merkez, Üsküdar'da, toplum yararına hizmet veriyor. Engelli bireylere ücretsiz ve neredeyse sınırsız hizmet olanağı sağalayan Engelsiz Yaşam Merkezi, 3 Aralık tarihinde hizmete sunuldu.









ÖZEL HİZMET İLE ENGELLİLERE DESTEK

Engelli çocukların, evlerinden alınarak, günübirlik konaklaması ve ailelere nefes aldırılması açısından Türkiye’de bir ilk olan tesis, imkanları ile de göz dolduruyor.

Üsküdar Engelsiz Yaşam Merkezi VİDEO

Bay ve bayan hidro terapi havuzları, fizyoterapi ve müzikli terapi odaları, kütüphane, spor salonu, resim atölyeleri, çok amaçlı salonu ile hizmet verecek olan Engelli Yaşam Merkezi, özellikleri itibariyle sahasında dev bir amaca hizmet ediyor.

REHABİLİTASYON İÇİN HER ŞEY VAR

Merkezde, engelli bireylerin rehabilitasyonu için tüm ayrıntılar düşünüldü. Kadın ve erkeklere yönelik 2 ayrı yüzme havuzu, akranlarla paylaşım odası, oyun eğlence odası, çok amaçlı etkinlikler salonu, okuma salonu, kafeterya gibi birçok bölümden oluşan merkeze aileler engelli çocuklarını emanet ederek kendi gündelik işlerini yapabilecek.

Engelli birey sahibi ailelerin hayatını, önemli ölçüde kolaylaştıracak, engelli bireylerimize sıcak bir yuva görevi görecek olan merkez yeşillikler içinde ve modern bir tasarımla inşa edildi.

İÇİNDE YOK YOK

Alanında ilk olan merkez, 10 bin m2 kapalı, 3 bin m2 açık alana sahip olup toplam 30 milyon TL’lik yatırım ile inşa edilen tesis içerisinde A'dan Z'ye her türlü hizmer imkanı bulunuyor.





Rehabilitasyon için içeriğinde geleneksel sanat eğitimlerinden spora, kültürel faaliyetlerden psikolojik desteğe kadar her faaliyetin gerçekleştirildiği dev tesis, 3 Aralık tarihinde engelli bireylerin hizmetine sunuldu.

Engelsiz Yaşam Merkezi'nde verilen hizmetlerden bazıları şunlar:

Bireysel Eğitim ∞ Grup Eğitimi ∞ Fizyoterapi ∞ Psikolojik Danışmanlık ∞ Pedagog ∞ Dil ve Konuşma Terapisi ∞ Duyu Bütünleme Terapisi ∞ Uzay Terapisi ∞ Hidroterapi (Su Terapisi) ∞ Hipoterapi (At Terapisi) ∞ Sportif Rehabilitasyon ∞ Hasta Bakım Hizmeti ∞ Alzheimer Okulu Hobi Merkezi ∞ Evde Sağlık Hizmeti ∞ Konferans Salonu (Engelsiz Kültür Merkezi) ∞ Çocuk Oyun Odası ∞ Engelsiz Park ∞ Hobi Bostanı ∞ Yaşlılar Birimi ∞ Kuaför Hizmeti ∞ Taziye Birimi ∞ Engelliler Koordinasyon Birimi ∞ Engelsiz Park ∞ Filografi ∞ Kaligrafi ∞ Ahşap Boyama ∞ Mehter ∞ Folklor ∞ Ritim ∞ Bağlama ve Ses ∞ Konser Çalışmaları ∞ Resim ∞ Ebru ∞ Nikah Şekeri ∞ Ahşap Yakma ve Dağlama ∞ Hüsn-ü Hat



