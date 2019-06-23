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Üsküdar'da feci kaza: 1 ölü, 2 ağır yaralı

İstanbul D-100 Karayolu'nun Üsküdar mevkiinde bir otomobil, motosiklete çaprtı. Kaza sonucu motosiklet sürücü yaşamını yitirdi.

DHA | 23.06.2019 - 03:51..
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İstanbu D-100 karayolunda korkunç bir trafik kazası meydana geldi. Kazada 1 kişi hayatını kaybetti.

OTOMOBİL MOTOSİKLETE ÇARPTI

Otoyolun Üsküdar Acıbadem mevkiinde saat 22.30 sularında, Kadıköy istikametine ilerleyen 34 RB 590 plakalı otomobil sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu yolda ilerleyen bir motosiklet grubundaki Berkcan Karabulut'un kullandığı 34 FV 2892 plakalı motosiklete çarptı.Üsküdar'da feci kaza: 1 ölü, 2 ağır yaralı

Kontrolden çıkan otomobil, aynı gruptan 34 KK 833 plakalı motosiklete çarptıktan sonra bariyere vurarak durabildi. Çevredeki vatandaşlar polis ve sağlık ekiplerine haber verdi.

Üsküdar'da feci kaza: 1 ölü, 2 ağır yaralı

SÜRÜCÜ HAYATINI KAYBETTİ

Polis ekipleri kaza yerinde güvenlik önlemi aldı. Sağlık ekipleri motosiklet sürücü Berkcan Karabulut'un hayatını kaybettiğini belirledi. Diğer motosikletteki İlkan Barışkan ve Furkan Ayaz kazada ağır yaralandı. Yaralılar Haydarpaşa Numune Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.

Üsküdar'da feci kaza: 1 ölü, 2 ağır yaralı

Motosiklet grubundaki bazı sürücüler kazanın ardından sinir krizi geçirdi. Kaza nedeniyle Kadıköy istikametinde bir süre trafik oluşurken otomobil ve motosikletler çekici yardımıyla kaldırıldı. Olay yeri inceleme ve trafik ekiplerinin yaklaşık iki saatlik çalışmasından ardından Berkcan Karabulut'un cansız bedeni cenaze aracına konularak Haydarpaşa Numune Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nin morguna kaldırıldı.Üsküdar'da feci kaza: 1 ölü, 2 ağır yaralı

İsmi henüz öğrenilemeyen otomobilin sürücüsü ise Doğancılar Şehit Tuncer Mustafaoğlu Polis Merkezi'ne götürüldü. Kazayla ilgili soruşturma sürüyor.

Üsküdar'da feci kaza: 1 ölü, 2 ağır yaralı

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