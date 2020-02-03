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Üsküdar'da hırsızlar 40 çuval patates çaldılar

Minibüsle patates, soğan toptancılığı yapan iş yerinin önüne gelen hırsızların, patatesleri çaldığı anlar kameraya yansıdı.

DHA | 03.02.2020 - 11:47..
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İstanbul'un Üsküdar ilçesinde bulunan patates soğan toptancılığı yapan iş yerinin önüne bir minibüsle gelen şüpheliler, minibüsü patateslerin bulunduğu yere park etti.

40 ÇUVAL PATATES ÇALDILAR

Şüpheliler daha sonra, piyasa değeri 3 bin lira olan 40 çuval patatesi, karanlıktan faydalanarak minibüse yüklemeye başladı. Bu sırada bir kağıt toplayıcısının sokaktan geçişini umursamayan hırsızlar, çuvalları yüklemeye devam etti.

Üsküdar'da hırsızlar 40 çuval patates çaldılar

Üsküdar'da hırsızlar 40 çuval patates çaldılar ViDEO

"DÜKKANA GELDİĞİMDE MALIMIN EKSİK OLDUĞUNU FARK ETTİM"

İş yeri çalışanı Semih Günaydın, “Sabah dükkana geldiğimde malımın eksik olduğunu fark  ettim. Kamera görüntülerine baktığımda minibüs sokağa girip patateslerin bulunduğu alana park etmiş. Patates çuvallarını alıp kaçmışlar. Hırsızların yakalanmasını istiyorum." diye konuştu.

Üsküdar'da hırsızlar 40 çuval patates çaldılar

Üsküdar'da hırsızlar 40 çuval patates çaldılar

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