Üsküdar'da 'İzler ve yorumlar' isimli sergi, sanatseverlerle buluştu

Diyanet İşleri Başkanlığı Türk İslam Sanatları Daire Başkanlığı koordinasyonunda, Üsküdar Müftülüğü bünyesinde faaliyet gösteren Çinili Sanat Atölyeleri, “İzler ve Yorumlar” adlı yıl sonu sergisiyle sanatseverlere kapılarını açtı.

Hat, tezhip, katı’, ebru, çini ve minyatür branşlarında hazırlanan eserlerin sanatseverlerle buluştuğu sergi, gerçekleştirilen açılış programıyla başladı. Programda yapılan protokol konuşmalarında; sanatın korunması, geliştirilmesi ve gelecek nesillere aktarılmasının önemine dikkat çekildi.

Sergi açılışında konuşma yapan Diyanet İşleri Başkanlığı Türk-İslam Sanatları Daire Başkanı Meryem Dalğıç; “Türk-İslam sanatlarını korumak, geliştirmek ve gelecek kuşaklara aktarmak amacıyla önemli çalışmalar gerçekleştiriyoruz. Çinili’de yürütülen faaliyetler de bunun en somut örneklerinden biridir. Burada ortaya konulan eserler, geleneksel sanatlarımızın yaşatılması adına büyük bir değer taşımaktadır.” ifadelerini kullandı.

Üsküdar Müftüsü İbrahim Kapancı, Çinili Sanat Atölyelerinin kültür ve sanat alanında yürüttüğü çalışmalara vurgu yaparak sanatın insan ruhunu besleyen önemli bir değer olduğunu ifade etti. Kapancı, özellikle geleneksel sanatların yaşatılması adına Çinili’de verilen emeğin son derece kıymetli olduğunu belirterek, bu tür faaliyetlerin toplumun kültürel hafızasına önemli katkılar sunduğunu dile getirdi. Ayrıca atölyelerde görev alan eğitmenlere, sanatçılara ve organizasyonda emeği geçen herkese teşekkür etti.