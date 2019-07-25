Üsküdar'da kentsel dönüşüm hızlandı

Üsküdar, yeni bir projeye ev sahipliği yapıyor.

RİSKLİ BİNALAR TOPLUCA YIKILDI

Çamlıca Kirazlıtepe Kentsel Dönüşüm Projesi ile bölgede kentsel dönüşüm çalışmaları start aldı ve bu kapsamda riskli binalar topluca yıkıldı.

İKİNCİ PARSEL İÇİN ÇALIŞMALAR BAŞLADI

Kirazlıtepe Mahallesi Kentsel Dönüşüm ve Gelişim Projesi'nin yıkım çalışmalarında, ikinci parsele geçildi.

Bugüne kadar 293 adet binanın yıkılması ile inşaat çalışmalarına başlanan projede, 18 binanın daha yıkımıyla bölgede kent dokusuyla uyuşmayan, riskli ve güvensiz binaların yarısı yıkılmış olacak.

Üsküdar’da riskli binaların yıkımı VİDEO



ÜSKÜDAR HAK ETTİĞİ ÇEHREYE KAVUŞACAK

Bölge sakinlerinin can ve mal güvenliği sağlanarak, Üsküdar’ın hak ettiği çehreye kavuşturulması yönünde çok önemli bir adım atılacak.