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Üsküdar'da kimliği belirsiz erkek cesedi bulundu

Salacak sahilinde henüz kimliği belirlenemeyen erkek cesedi bulundu. Polis ekipleri kimlik tespiti için çalışma başlattı.

İHA | 16.03.2019 - 08:42..
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Üsküdar Salacak Mahallesi sahil yolunda yürüyüş yapan bir kişi, denizde üzerinde hareketsiz şekilde duran bir şahıs gördü.

Üsküdar'da kimliği belirsiz erkek cesedi bulundu

Durumu hemen polis ve sağlık ekiplerine bildirdi.

DENİZ ÜZERİNDE DURUYORDU

Olay yerine gelen ekipleri deniz üzerinde duran erkek şahsın cansız bedeni ile karşılaştı. Polis ekipleri olay yerinde geniş güvenlik önlemi alırken, sahil güvenlik ve kıyı emniyeti ekipleri cansız bedeni denizden karaya çıkartmak için çalışma başlattı.

Üsküdar'da kimliği belirsiz erkek cesedi bulundu

ÜZERİNDEN KİMLİK ÇIKMADI

Yaklaşık yarım saatlik kıyıya çıkartma çalışmalarının ardından olay yeri inceleme ekipleri, ceset üzerinde incelemelerde bulundu. Şahsın orta yaşlarda ve cinsiyetinin erkek olduğu belirlenirken, üzerinden kimlik çıkmadı.

Üsküdar'da kimliği belirsiz erkek cesedi bulundu

Polis ekipleri şahsın kimlik tespiti için çalışmalarını sürdürüyor.

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