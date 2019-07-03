Üsküdar'da konut fiyat artışı

İstanbul'da, ilçe ilçe konut fiyatları incelendi. Yapılan araştırmanın bu kez hedefinde ise Üsküdar vardı.

GERİ DÖNÜŞ SÜRESİ 28 YIL

Üsküdar’da 115 metrekarelik bir evin ortalama metrekare fiyatları 3 bin 200-11 bin 425 lira arasında değişiklik gösteriyor. Geri dönüş süresi ise 28 yıl olarak belirlendi.

Üsküdar'da 65 metrekare 1+1 dairelerin fiyatı 262 bin lira lira, 85 metrekarelik 2+1 daireler 380 bin lira, 130 metrekarelik 3+1 daireler 655 bin lira, 4+1 daireler 1 milyon 330 bin lira, geri dönüş süresi ise 35 yıl olarak belirlendi.

YÜZDE 2,80'LİK ARTIŞ

Yapılan bu genel araştırma ile Üsküdar'da konut fiyatlarındaki artış, 1 yılda yüzde 2,80 olarak belirlendi.