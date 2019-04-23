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Üsküdar'da magandalar tehlike saçtı

Üsküdar'da iki otomobil sürücüsü trafiğe aldırış etmeden cadde ortasında 'drift' adı verilen tehlikeli hareketi yaptı.

DHA | 23.04.2019 - 09:32..
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Drift yapan bir sürücü park halindeki başka bir araca çarpmak üzereyken son anda durabildi.

Drift yapan arkadaki araçta bulunan bir kişi o anları cep telefonlarıyla kaydetti.

MAGANDALIK KAZAYA NEDEN OLUYORDU

Olay, geçtiğimiz günlerde Üsküdar'da meydana geldi. Bir sokaktan caddeye drift yaparak çıkan iki otomobil cadde üzerinde bir süre drift yaptı. Arkadaki otomobil park halindeki bir başka otomobile çarpacakken son anda durabildi. Tüm bu yaşananlar ise arkadaki otomobildeki bir kişi tarafından cep telefonu kamerasıyla kaydedildi.

Üsküdar'da magandalar kazaya sebep oluyordu- VİDEO

Üsküdar'da magandalar tehlike saçtı

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