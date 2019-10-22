Üsküdar’da maskeli hırsızlar alarmı duyunca kaçtı

İstanbul'da maskeli hırsızlar, demir kesme makasıyla iş yerine girdi. Ancak alarmı duyan hırsızlar girdikleri yerden koşarak uzaklaşmak zorunda kaldı.

Cinsel istismara uğrayan 17 yaşındaki liseli kız, travmadan kurtulabilmek için gittiği saz kursunda, 38 yaşındaki saz öğretmeni E.M.’nin de istismarına uğradı.

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Şeyma Subaşı'dan mesaj açıklaması geldi

Canlı yayında mesajı görünen Subaşı, "Bizim önceliğimiz Melisa. Acun ile bunları her zaman konuşacağız" dedi.