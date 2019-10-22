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Üsküdar’da maskeli hırsızlar alarmı duyunca kaçtı

İstanbul'da maskeli hırsızlar, demir kesme makasıyla iş yerine girdi. Ancak alarmı duyan hırsızlar, girdikleri yerden koşarak uzaklaşmak zorunda kaldı.

İHA | 22.10.2019 - 12:42..
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25 Eylül günü sabah saatlerinde Üsküdar Kısıklı Mahallesi Yıldıran Sokak'ta, hırsızların başarısızlığı ve korkaklığı kameralara yansıdı.

Üsküdar’da maskeli hırsızlar alarmı duyunca kaçtı

HIRSIZLAR KİLİDİ AÇARAK İÇERİ GİRDİ

Otomobil ile reklam malzemeleri satan bir iş yerinin önüne gelen maskeli 2 kişi, demir kesme makasıyla iş yerinin kapı kilidini kırarak içeriye girdi.

Üsküdar’da maskeli hırsızlara alarm engeli VİDEO

İNCELEME BAŞLATILDI

İş yerinin alarmının çalması üzerine dükkandan kaçan hırsızlar, güvenlik kamerası tarafından görüntülendi. Polis, hırsızlık girişimiyle ilgili inceleme başlattı.

Üsküdar’da maskeli hırsızlar alarmı duyunca kaçtı

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