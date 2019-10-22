Üsküdar’da maskeli hırsızlar alarmı duyunca kaçtı

25 Eylül günü sabah saatlerinde Üsküdar Kısıklı Mahallesi Yıldıran Sokak'ta, hırsızların başarısızlığı ve korkaklığı kameralara yansıdı.
HIRSIZLAR KİLİDİ AÇARAK İÇERİ GİRDİ
Otomobil ile reklam malzemeleri satan bir iş yerinin önüne gelen maskeli 2 kişi, demir kesme makasıyla iş yerinin kapı kilidini kırarak içeriye girdi.
Üsküdar’da maskeli hırsızlara alarm engeli VİDEO
İNCELEME BAŞLATILDI
İş yerinin alarmının çalması üzerine dükkandan kaçan hırsızlar, güvenlik kamerası tarafından görüntülendi. Polis, hırsızlık girişimiyle ilgili inceleme başlattı.