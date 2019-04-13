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Üsküdar'da motosiklet sürücüsü hatalı şoförü azarladı

İstanbul'da, bir motosiklet sürücüsü önünde hatalı dönüş yapan servis aracına çarpmaktan kıl payı kurtuldu.

İHA | 13.04.2019 - 09:54..
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Servis aracını aniden önüne kıran şoföre sinirlenen motosiklet sürücüsü, servis minibüsü şoförünü kovaladı.

Dikkatsiz sürücünün faciaya davetiye çıkardığı anlar motosikletlinin kask kamerasına yansıdı.

BİR ANDA ÖNÜNE KIRDI, MOTOSİKLET SÜRÜCÜSÜ ÇILDIRDI

Üsküdar Çengelköy’de bir yol üzerinde seyir halinde olan servis sürücüsü bir anda direksiyonu kırarak hatalı dönüş yapmaya kalktı. O sırada arkadan gelen motosiklet sürücüsü fren yaparak önündeki servis aracına çarpmaktan kıl payı kurtuldu. Motosiklet sürücüsü tepki gösterse de dikkatsiz servis şoförü yoluna devam etti. Daha sonra servis aracı sürücüsü, kendisini bir süre kovalayan motosikletliden özür diledi.

Üsküdar'da motosiklet sürücüsü hatalı şoförü azarladı

SERVİS ARACINI KOVALAYIP ŞOFÖRÜ AZARLADI

Dikkatsiz sürücünün trafikte faciaya davetiye çıkardığı anlar motosikletlinin kask kamerasınca saniye saniye kaydedildi. Görüntülerde motosiklet sürücüsü yolda ilerliyor, öndeki servis aracı 'U' dönüşü yapmak için bir anda direksiyonu kırıyor, motosiklet sürücüsü öndeki servis aracına çarpmaktan son anda kurtuluyor. Ardından motosiklet sürücüsü servis aracı sürücüsünün peşinden gidiyor ve sürücü motosikletliden özür diliyor.

Motosiklet sürücüsü hatalı şoförü azarladı

Üsküdar'da motosiklet sürücüsü hatalı şoförü azarladı


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