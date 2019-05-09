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Üsküdar'da ölü erkek cesedi bulundu

Üsküdar'daki Salacak sahilinde kayaların arasına kimliği belirsiz bir erkek cesedine rastlandı.

DHA | 09.05.2019 - 19:29..
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Üsküdar'daki Salacak sahili Harem Sahil Yolu Caddesi kenarında bulunan kayalıklar arasında saat 16.40 sıralarında vatandaşlar tarafından ceset görüldü.

GENİŞ GÜVENLİK ÖNLEMLERİ ALINDI

Vatandaşların durumu bildirmesi üzerine olay yerine polis ekipleri sevk edildi. Polis ekipleri gelene kadar çok sayıda kişi kayalıkların üzerine çıkarak cesedi izledi. Bir süre sonra olay yerine gelen polis ekipleri, cesedin sıkıştığı kayalıkların çevresinde geniş güvenlik önlemleri aldı.

Üsküdar'da ölü erkek cesedi bulundu

CESET TORBASINA YERLEŞTİRİLDİ

İlk incelemenin ardından polis ekipleri, deniz polisini çağırdı. Deniz polisi botuyla kayalıkların yanındaki iskeleye çıkan ekipler, cesedi sıkıştığı yerden çıkararak ceset torbasına koydu.

Üsküdar'da ölü erkek cesedi bulundu

İNCELEMELER SÜRÜYOR

Kayalıklardan yukarıya çıkarılan cesedin ilk belirlemelere göre 30'lu yaşlarında bir erkeğe ait olduğu tespit edilirken üzerinden kimlik çıkmadığı öğrenildi. Olay yeri inceleme ekiplerinin ceset üzerindeki incelemeleri sürüyor.

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