Üsküdar'da sahilde silah bulundu

Üsküdar Salacak sahilinde denize giren Burak Topçu, kayalıklar arasında bir silah gördü. Denizden çıkan Topçu, durumu polis ekiplerine haber verdi.

POLİSLER SİLAHI ÇIKARDI

İhbar üzerine olay yerine gelen polis ekipleri, çevredeki vatandaşları uzaklaştırdı. Ekipler yaptıkları incelemelerde, silahın deniz kıyısına vurmuş ya da kayalıklara atılmış olabileceği değerlendirdi. Ekipler durumu deniz polisine haber verdi. Kısa sürede olay yerine gelen deniz polisine bağlı ekipler, silahı denizden çıkardı.

Polis, silahın biri tarafından atılıp atılmadığı konusunda çalışma yaptı. Bir olayda kullanıp kullanılmadığı gerekli kriminal çalışmalar sonucunda belirli olacak silah, incelenmek üzere laboratuvara götürüldü.