taraftar değil haberciyiz
Son dakika haberleri Türkiye'nin haber sitesinde.
Dolar
5.6281
Euro
6.3124
Altın
1399.43
Borsa
99634.78
Gram Altın
253.27

Üsküdar'da sahilde silah bulundu

Salacak sahilinde, deniz kıyısına vurmuş ya da kayalıklara atılmış olabileceği değerlendirilen bir silah bulundu.

DHA | 06.07.2019 - 18:16..
  1. Haberler
  2. 3. Sayfa
Whatsapp ile paylaş

Üsküdar Salacak sahilinde denize giren Burak Topçu, kayalıklar arasında bir silah gördü. Denizden çıkan Topçu, durumu polis ekiplerine haber verdi.

POLİSLER SİLAHI ÇIKARDI

İhbar üzerine olay yerine gelen polis ekipleri, çevredeki vatandaşları uzaklaştırdı. Ekipler yaptıkları incelemelerde, silahın deniz kıyısına vurmuş ya da kayalıklara atılmış olabileceği değerlendirdi. Ekipler durumu deniz polisine haber verdi. Kısa sürede olay yerine gelen deniz polisine bağlı ekipler, silahı denizden çıkardı.

Üsküdar'da sahilde silah bulundu

Polis, silahın biri tarafından atılıp atılmadığı konusunda çalışma yaptı. Bir olayda kullanıp kullanılmadığı gerekli kriminal çalışmalar sonucunda belirli olacak silah, incelenmek üzere laboratuvara götürüldü.

Bu reklam google tarafından sağlanıyor?
YORUMLAR (üye olmadan da yorum yapabilirsiniz)
Merkez Bankası Başkanı Murat Çetinkaya görevinden alındı

Merkez Bankası Başkanı Murat Çetinkaya görevinden alındı

397
Gürcistan'ın elektrikli otomobili

Gürcistan'ın elektrikli otomobili

680
Tayin edilen albayın sitem dolu mesajı

Tayin edilen albayın sitem dolu mesajı

663
İsrail'de Etiyopyalı Yahudilerden Filistin sloganları

İsrail'de Etiyopyalı Yahudilerden Filistin sloganları

127
Merih'in örnek alınacak hayat hikayesi

Merih'in örnek alınacak hayat hikayesi

69
Instagram mesajları Rus turistleri bıktırdı

Instagram mesajları Rus turistleri bıktırdı

130
Suriye sınırında ek önlemler alındı

Suriye sınırında ek önlemler alındı

274
VİDEO SON DAKİKA ÇOK OKUNANLAR
OYUNMOYUN.COM
[+] Görüş bildir