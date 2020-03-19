Üsküdar'da saldırgan eski sevgilisini kurşunladı

İstanbul Üsküdar'da Yusuf C, isimli saldırgan yolda yürüyen eski sevgilisi D.N.K.'nin yolunu keserek elindeki tabancayla ateş etti.
SALDIRGAN KAÇTI
Yusuf C.'nin silahından çıkan kurşunlar D.N.K. ve o sırada yoldan geçen Dursun D.'ye isabet etti. Saldırgan olay yerinden kaçarken, yaralılar hastaneye kaldırıldı.
Tedavi altına alınan yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu belirtilirken, olayın ardından çalışma başlatan polis ekipleri, sokaktaki güvenlik kameralarından silahlı saldırıyı gerçekleştiren kişinin Yusuf C. olduğunu belirledi.
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ZANLI TUTUKLANDI
Silahlı saldırıyı gerçekleştiren Yusuf C. bir yakınının evinde yakalanarak gözaltına alınırken, saldırıda kullandığı tabanca ve 6 mermi ele geçirildi.
Yusuf C. , kasten yaralama ve ruhsatsız silah bulundurma suçundan adliyeye sevk edilirken, çıkartıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.