Üsküdar'da saldırgan eski sevgilisini kurşunladı

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Sara krizi geçiren vatandaş korona şüphesine neden oldu

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1 Dolar 19 ay sonra 6.50'yi geçti Dünya borsalarında sert düşüşler devam ederken, yurt içi piyasalarda dolar/TL kuru ise 2018 yılı ağustos ayından itibaren ilk kez 6.50'nin üzerine çıktı.

2 Gustavo: Türkiye'de güvendeyim Koronavirüs salgınıyla ilgili konuşan Fenerbahçeli oyuncu Luiz Gustavo, Türkiye'nin diğer ülkelerden daha güvenli olduğunu söyledi.

3 Kapalıçarşı ikinci kez dezenfekte edildi İstanbul'un tarihi mekanlarından olan Kapalıçarşı'nın her köşesi ilaçlanırken, isteyenlerin rahatça alışveriş için gelebilecekleri aktarıldı.

4 Hülya Avşar: Kadınlar çocuklarına baksın Kızı Zehra Çilingiroğlu'nu kendisinin büyüttüğünü söyleyen Hülya Avşar, bakıcıya karşı olduğunu söyledi.

5 Koronavirüs, ABD ekonomisini yüzde 14 daraltabilir JP Morgan ekonomisti, ABD ekonomisinin ikinci çeyrekte yüzde 14 daralabileceğini öngörüyor.

6 Koronavirüsten öncesi ve sonrası insanların ziyaret ettiği tarihi, turistik ve kültürel alanlar, meydanlar, toplantı merkezleri ile toplu taşıma araçları koronavirüs hastalığının yaygınlaşmasıyla birlikte boşaldı.