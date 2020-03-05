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Üsküdar'da sokak ortasında karısını bıçakladı

Boşanma aşamasında olduğu eşi tarafından darbedilen kadın, bıçakla yüzünden yaralandı.

İHA | 05.03.2020 - 11:47..
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Üsküdar'da Melisa K. isimli kadın, 16 yıldır evli ve boşanma aşamasında olduğu Hakan K. ile tartışmaya başladı.

İkili arasındaki tartışmanın büyümesi sonrası saldırgan koca, kadını darbetti.

Üsküdar'da sokak ortasında karısını bıçakladı

Üsküdar'da sokak ortasında karısını bıçakladı ViDEO

BIÇAKLA SALDIRDI

Hakan K., yanındaki bıçağı birkaç kez Melise K.’ye savurdu. Melise K., bıçak darbelerinden birinin yüzüne gelmesiyle yaralandı.

Saldırgan eş, daha sonra olaya müdahale eden bir vatandaş tarafından engellendi.

Üsküdar'da sokak ortasında karısını bıçakladı

KAÇAN ZANLI YAKALANDI

Olay yerinden kaçmaya çalışan zanlı, çevredeki vatandaşlar durdurmaya çalışırken yaşanan kovalamaca sonrasında kısa sürede polis tarafından yakalandı.

Yaralı kadın ise sağlık ekipleri tarafından, ambulansla hastaneye kaldırıldı.

Üsküdar'da sokak ortasında karısını bıçakladı

"KADIN YÜZÜNDEN BIÇAKLANMIŞ"

Olaya tanık olan bir esnaf, “Burada bir kalabalık vardı. Arkadaşları gönderdik. Gelen arkadaşın söylediğine göre kadını yüzünden bıçaklamış. Polisler ve ambulans geldi. Kadını ambulansa alıp götürdüler.” dedi.

Başka bir görgü tanığı ise, “Kocasıyla ayrıymış, uzaklaştırması varmış. Bıçak çekti. Arka tarafta polisler yakaladı. Buradan çoğu kişi koştu. Kargaşa oldu.” dedi.

Üsküdar'da sokak ortasında karısını bıçakladı

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