Üsküdar'da su tankeri otomobilin üzerine devrildi

İstanbul Üskürdar'da, Şeker Maslak Parkı'nda bahçe sulaması yapan Üsküdar Belediyesine ait su tankeri yokuş yukarı çıktığı sırada aracı arızalandı.

SÜRÜCÜ SON ANDA KENDİNİ DIŞARI ATTI

Aracın arızalanması fark eden sürücüsü Sinan Yücal geri geri gitmeye başladığı sırada direksiyon hakimiyetini kaybederek bir otomobile çarpıp diğerinin üstüne devrildi. Su tankeri sürücüsü Sinan Yücal kaza sırasından kendini son anda dışarıya atarak kurtuldu.

İhbar üzerine itfaiye, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

İtfaiye ekipleri kaza yerine gelerek incelemelerde bulunduğu sırada trafik ekipleri sokakta herhangi gibi bir olumsuzluğa karşı güvenlik önlemi aldı. Otomobil sahibi kadın yaşanan kaza nedeniyle gözyaşlarına boğulurken bir yandan durumla ilgili yakınlarına bilgi verdi. Su Tanker devrildiği yerden İstanbul Büyükşehir Belediyesine ait iki vinçle yaklaşık 2 saatlik çalışmaların ardından kaldırarak çekici yardımıyla araçlar kaldırıldı. Kazayla ilgili soruşturma sürüyor.



















