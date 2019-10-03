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Üsküdar'da tarihi kalıntılara rastlandı

Bölgede yapılan atık su ve yağmur suyu kanallarının yenilenmesi çalışmaları sırasında Osmanlı dönemine ait kalıntılar bulundu.

İHA | 03.10.2019 - 16:44..
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İstanbul'un başka bir ilçesinde daha tarihi kalıntılar ele geçirildi.

Üsküdar'da tarihi kalıntılara rastlandı

TARİHİ KALINTILAR ÇIKTI

Üsküdar Mimar Sinan Mahallesi Çavuşdere Caddesi’nde atık su ve yağmur suyu kanallarının yenilenmesi çalışmaları sırasında asfaltın hemen altından tarihi kalıntılar çıktı.

Üsküdar'da tarihi kalıntılara rastlandı

DORNE İLE GÖRÜNTÜLENDİ

Durumun bildirilmesiyle tarihi kalıntılar üzerinde görevliler tarafından çalışmalar başlatıldı. Tarihi kalıntıların bulunduğu alan zabıta ekipleri tarafından kapatıldı.
Yolun altından çıkan tarihi kalıntılar drone ile görüntülendi.

Üsküdar'da tarihi kalıntılara rastlandı

Üsküdar'da tarihi kalıntılara rastlandı

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