Üsküdar'da tarihi kalıntılara rastlandı

İstanbul'un başka bir ilçesinde daha tarihi kalıntılar ele geçirildi.
TARİHİ KALINTILAR ÇIKTI
Üsküdar Mimar Sinan Mahallesi Çavuşdere Caddesi’nde atık su ve yağmur suyu kanallarının yenilenmesi çalışmaları sırasında asfaltın hemen altından tarihi kalıntılar çıktı.
DORNE İLE GÖRÜNTÜLENDİ
Durumun bildirilmesiyle tarihi kalıntılar üzerinde görevliler tarafından çalışmalar başlatıldı. Tarihi kalıntıların bulunduğu alan zabıta ekipleri tarafından kapatıldı.
Yolun altından çıkan tarihi kalıntılar drone ile görüntülendi.