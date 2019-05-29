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Üsküdar'da temel kazısında tarihi kalıntılar bulundu

Üsküdar'da bir binanın temel kazısı sırasında tarihi kalıntılara rastlandı.

DHA | 29.05.2019 - 12:48..
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Üsküdar Muratreis Mahallesi Tıknefes sokakta inşaatın temel kazısı sırasında tarihi kalıntılar ortaya çıktı. Kalıntılar nedeniyle iş makineleri inşaat alanından çıkarılarak çalışmalar durduruldu.

KALINTILAR TARİHİ HAMAMA AİT

Durumun yetkililere bildirilmesi üzerine inşaat alanında çalışma başlatılacağı öğrenildi. İnşaattaki kalıntıların tarihi hamama ait olduğu belirtildi.

Üsküdar'da temel kazısında tarihi kalıntılar bulundu

MÜLKİYET VAKIFLAR MÜDÜRLÜĞÜ'NE AİT

Mimari Restorasyon Kültür Varlıklarını Koruma Derneği Başkanı Serhat Şahin, "Burası tescilli bir parsel. Tescilli parsel üzerinde tarihi bir yapı, geçmişten günümüze ulaşan tarihi bir yapının olduğu gösteren bir parsel. Parselin mülkiyeti Vakıflar Genel Müdürlüğü'ne ait. Vakıflar Genel Müdürlüğü bir tasarrufta bulunmuş tarihi kalıntıların üzerine bir apartman yapmaya karar vermişler. Biz de geldik incelemelerde bulundu ve tespitlerde bulunduk." dedi.

Üsküdar'da temel kazısında tarihi kalıntılar bulundu

DENETİM YAPILACAK

"Tescilli alanlarda temel kazısı yapılmadan önce İstanbul Arkeoloji Müzesi'nden yetkililerin gelip denetim yapılması gerekiyor." diyen Şahin, "Kanunen bunları yapmak zorundalar. Bundan sonraki süreçte inşaat durdurulur. Arkeoloji Müzesi'nden yetkililer gelir denetimlerini yaparlar." diye konuştu.

Üsküdar'da temel kazısında tarihi kalıntılar bulundu

Üsküdar'da temel kazısında tarihi kalıntılar bulundu

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