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Üsküdar'daki esrarengiz tünel kapatıldı

400 metre uzunluğunda olduğu tespit edilen tünelin, diğer ucu inşaatı devam eden bir yurda çıkarken, ekipler, yaptıkları inceleme sonrasında tüneli kapattı.

DHA | 27.12.2018 - 15:30..
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Üsküdar Bahçelievler Mahallesi Alibey Sokak'ta, işe gitmek için evinden çıkan bir kişinin aracının arka tekeri bir çukura girdi.

Komşularının yardımıyla aracını kurtaran mahalle sakini, evlerinin altından geçen bir tünel olduğunu anladı. Tüneli fark eden mahalle sakinleri, durumu polis ekiplerine bildirdi. Polis ve belediye ekipleri, açılan tünel ve çevresinde araştırma başlattı.

Üsküdar'daki esrarengiz tünel kapatıldı

400 METRELİK TÜNELİN UCU YURDA ÇIKIYOR

Yetkililerin yaptığı araştırma sonucu, açılan tünelin diğer ucunun  inşaatı devam eden bir yurda çıktığı anlaşıldı. Mahalleliyi tedirgin eden, yaklaşık 400 metrelik tünel görevliler tarafından kapatıldı.

Üsküdar'daki esrarengiz tünel kapatıldı

"ÇOLUK ÇOCUK İÇERİ GİRİYORDU"

Sezgin Çakmak, "Ufak bir göçük oldu, araba düştü. Baktığımızda iki tane tünel çıktı. Araştırma sonrasında yurda kaçak bir şekilde atık su gideri döşemişler. Evlerin altından geçen borular yüzünden evimi su basıyor. Borular kapandı ama ağızları hâlâ açık duruyor." diye konuştu.

Başka bir mahalle sakini ise, "Bizim bir şeyden haberimiz yoktu. Tünel açmışlar, çoluk çocuk içeri giriyordu." diye konuştu
Polisin de olayla ilgili soruşturma başlattığı öğrenildi.

Üsküdar'daki esrarengiz tünel kapatıldı



Üsküdar'daki esrarengiz tünel kapatıldı



Üsküdar'daki esrarengiz tünel kapatıldı

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