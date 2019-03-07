Uskumruköy sakinleri 5 yıldır okul inşasını bekliyor

5 yıl önce Sarıyer Uskumruköy'de bir okul yapımı için kolları sıvayan hayırsever bir iş adamı, Sarıyer Belediyesi hesabına 4 milyon 328 bin lira yatırdı.

KÖY MAHALLE STATÜSÜNE GEÇİRİLDİ

Uskumruköy mahallesi muhtarı Halil Özkaya, Sarıyer'e bağlı köy statüsünde iken hayırsever bir işadamı tarafından okul inşası için bağışlanan paranın köyün mahalle statüsüne geçirilmesi ile Sarıyer Belediyesi hesabına aktarıldığını söyledi.

5 YILDIR HİÇBİR ŞEY YAPILMADI

Özkaya, köye ilkokul ve ortaokul inşa edilmesi için bağışlanan 4 milyon 328 bin TL'nin aradan 5 yıl geçmesine rağmen köye iade edilmediği gibi söz verilen okulun da yapılmadığını belirtti.

Uskumruköy sakinleri de çocuklarını kendi imkanları ile kiraladıları servislerle çeşitli bölgelerdeki okullara göndermek zorunda kaldıklarını söyledi.