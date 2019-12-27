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Üst geçidi kullanmayan gence otomobil çarptı

Esenyurt'ta kaldığı yurda gitmek için üst geçit yerine araba yolunu kullanan 24 yaşındaki Abdülsamet Y., otomobil çarpması sonucu hastaneye kaldırıldı.

İHA | 27.12.2019 - 09:12..
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İstanbul Esenyurt'ta, birkaç metre ötedeki yaya geçidini kullanmayan üniversite öğrencisi Abdülsamet Y., okul çıkışı yurdunun önünde araba çarpması sonucu yaralandı.

YARALI ÖĞRENCİ HASTANEYE KALDIRILDI

Çarpmanın etkisi ile aracın ön camı kırıldı. Çevredeki vatandaşların, ihbarı üzerine olay yerine yaralı genç için ambulans çağrıldı. Kafasına aldığı darbe ile şoka giren üniversiteli genç Beylikdüzü Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Üst geçidi kullanmayan gence otomobil çarptı ViDEO

Üst geçidi kullanmayan gence otomobil çarptı

YAYA ÜST GEÇİDİ BİRKAÇ METRE ÖTEDE

Yaşanan kazanın bulunduğu yere birkaç metre mesafede ise yaya üst geçidi olması dikkat çekti. Yaya üst geçidinin bulunmasına rağmen insanların hızla akan cadde trafiğinde karşıdan karşıya geçmeye devam ettikleri görüldü.

Öte yandan tedavi altına alınan gencin hayati tehlikesi bulunmadığı öğrenilirken aynı yerde benzer kazaların olduğu da öğrenildi.

Üst geçidi kullanmayan gence otomobil çarptı


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