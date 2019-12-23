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Üst geçidi kullanmayan yaya feci şekilde can verdi

Silivri D-100 karayolunda karşıdan karşıya geçmek için üst geçit yerine karayolunu kullanan kadına, araçlar çarptı.

İHA | 23.12.2019 - 10:20..
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D-100 karayolu Selimpaşa-Silivri istikametinde sabah saatlerinde, yabancı uyruklu ismi öğrenilemeyen bir kadın, karşıdan karşıya geçmek için hemen yakınında bulunan üst geçit yerine karayolunu kullanmak istedi.

OLAY YERİNDE CAN VERDİ

Aniden yola çıkan kadıa, iki otomobil çarptı. Kazayı gören diğer sürücüler ise durumu hemen 112 ve polis ekiplerine haber verdi. 112 ekipleri tarafından yapılan kontrolde, kadının olay yerinde can verdiği belirlendi. Öte yandan, olay yerinde 2 araca ait plaka bulundu. Kadına bir aracın çarptığı, diğer aracın ise kadının üzerinden geçtiği tespit edildi.

Üst geçidi kullanmayan yaya feci şekilde can verdi ViDEO

Üst geçidi kullanmayan yaya feci şekilde can verdi

BİRİ TESLİM OLURKEN, DİĞERİ KAÇTI

Sürücülerden birisi polis karakoluna giderek teslim olurken, diğer sürücüyü yakalamak için çalışmaların devam ettiği belirtildi.

Üst geçidi kullanmayan yaya feci şekilde can verdi

Üst geçidi kullanmayan yaya feci şekilde can verdi

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