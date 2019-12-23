Üst geçidi kullanmayan yaya feci şekilde can verdi

D-100 karayolu Selimpaşa-Silivri istikametinde sabah saatlerinde, yabancı uyruklu ismi öğrenilemeyen bir kadın, karşıdan karşıya geçmek için hemen yakınında bulunan üst geçit yerine karayolunu kullanmak istedi.

OLAY YERİNDE CAN VERDİ

Aniden yola çıkan kadıa, iki otomobil çarptı. Kazayı gören diğer sürücüler ise durumu hemen 112 ve polis ekiplerine haber verdi. 112 ekipleri tarafından yapılan kontrolde, kadının olay yerinde can verdiği belirlendi. Öte yandan, olay yerinde 2 araca ait plaka bulundu. Kadına bir aracın çarptığı, diğer aracın ise kadının üzerinden geçtiği tespit edildi.

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BİRİ TESLİM OLURKEN, DİĞERİ KAÇTI

Sürücülerden birisi polis karakoluna giderek teslim olurken, diğer sürücüyü yakalamak için çalışmaların devam ettiği belirtildi.