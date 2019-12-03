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Üst geçitte engelli rampası sorunu

"Erişilibelir engelsiz bir İstanbul için daima yanınızdayız" pankartının olduğu üst geçidin, bir tarafındaki engel rampası inşaatı yarım bırakılmış vaziyette.

İHA | 03.12.2019 - 09:59..
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Maltepe, D-100 karayolu Küçükyalı mevkiinde bulunan Altıntepe üst geçidinde yapılan engelli rampası, görenleri şoke ediyor.

Geçidin kuzey kısmında engelli rampası bulunurken, güney kısmındaki rampa inşaat halinde yarım kaldı.

HAVADAN GÖRÜNTÜLENDİ

Aydınevler Mezarlığı'na bakan Kadıköy istikametinde engelli rampasının bulunmasına rağmen, Kartal istikameti yönünde engelli rampası için dikilen beton direkler havadan da görüntülendi.

Üst geçidin bir tarafında rampa var bir tarafında yok ViDEO

"ENGELSİZ BİR İSTANBUL İÇİN DAİMA YANINIZDAYIZ" PANKARTI

Vatandaşlar bu manzara karşısında şok yaşarken, 3 Aralık Uluslararası Engelliler Günü'nde ikinci bir şok ise İstanbul Büyükşehir Belediyesi tarafından üst geçide asılan pankart ile yaşandı. Engellilerin mağdur olmasına neden olan üst geçide ; İBB tarafından "Erişilebilir engelsiz bir İstanbul için daima yanınızdayız" pankartı asıldı.

Üst geçitte engelli rampası sorunu

"BURAYI KAPATMALARININ NEDENİNİ KİMSE BİLMİYOR"

Emekli Öğretmen Halit Çakar, engelli üst geçit ile ilgili olarak; "Engelli merdivenini kapatmalarının nedenini bilmiyorum. Buradaki tünel bağlantısını yapamadıkları için buraya yeniden tekrar köprü yaptılar. Orada aşağıdaki betonlar duruyor orası normalde açıktı bisikletliler ile engelliler girebiliyordu bir şekilde kapattılar nedenini bilmiyorum. Engelli kardeşlerimiz buradan kesinlikle inemeyecekler, burayı kapatmalarının nedenini kimse bilmiyor, orada kalan betonlarla bina inşa edilebilirdi.” diye konuştu.

Üst geçitte engelli rampası sorunu

Üst geçitte engelli rampası sorunu

Üst geçitte engelli rampası sorunu

Üst geçitte engelli rampası sorunu

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