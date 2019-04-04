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Üst geçit yerine bulvara çıkınca canından oldu

Yolun karşısına geçmek için üst geçidi kullanmak yerine bulvarda ilerlemeye çalışan yayaya, otomobil çarptı. 25 yaşındaki yaya, feci şekilde can verdi.

DHA | 04.04.2019 - 09:14..
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Güoı

Ankara'nın Etimesgut ilçesindeki Fatih Sultan Mehmet Bulvarı'nda bulunan alışveriş merkezinin önünden yolun karşısına geçmeye çalışan 25 yaşındaki Doruk İpek’e, o sırada Ulus yönünde ilerleyen 19 yaşındaki Ahmet Hakan Ç.’nin kullandığı 06 BFZ 290 plakalı otomobil çarptı.

OTOMOBİL 100 METRE SONRA DURABİLDİ

Çarpmanın etkisiyle savrulan İpek, yerde hareketsiz kalırken otomobil ise 100 metre ileride durabildi. Çevredekilerin ihbarıyla kaza yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yapılan kontrolde, Doruk İpek’in hayatını kaybettiği belirlendi.

SÜRÜCÜ GÖZALTINA ALINDI

Kaza sonrası sürücü Ahmet Hakan Ç. gözaltına alınırken, Doruk İpek’in cansız bedeni ise belediyeye ait cenaze aracıyla morga kaldırıldı. Kazayı gören bir vatandaş, Doruk İpek’in kontrolsüz şekilde yoldan geçen araçların önüne atladığını, çarpan otomobilin sürücüsünün de üst geçidin gölgesinde kalan kısımda İpek’i fark edemediğini söyledi.

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