Üst geçitten atladı hayatını kaybetti

Kağıthane Talatpaşa Mahallesinde bulunan Darülaceze Perpa Metrobüs üst geçidinden, henüz belirlenemeyen bir sebepten dolayı yola atlayan kadına, otomobil çarptı.

KADIN YOLDA SÜRÜKLENDİ

Otomobilin çarptığı kadın 5 metre sürüklenirken, otomobil sürücüsü ise yaklaşık 50 metre gittikten sonra durabildi. Olayı gören diğer sürücülerin ihbarı üzerine olay yerine polis ve sağlık ekibi sevk edildi.

HAYATINI KAYBETTİ

Sağlık ekipleri yaptıkları ilk müdahalede kadının yaşamını yitirdiğini belirtti. Olay yerine gelen polis ekipleri, çevrede güvenlik önlemi aldı. Yapılan incelemeler sonrası, kadının cesedi ambulans ile Adli Tıp Morgu'na kaldırıldı.

SÜRÜCÜ EMNİYETE GÖTÜRÜLDÜ

Otomobil sürücüsü kadın ise, ifadesi alınmak üzere polis karakoluna götürüldü. Polis olayla ilgili inceleme başlattı.