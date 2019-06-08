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Üst geçitten düşen kişi, otomobilin altında sürüklendi

İstanbul Yenibosna'da üst geçitten yola düşen kişi, bir otomobilin altında metrelerce sürüklenerek can verdi.

DHA | 08.06.2019 - 04:44..
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Bahçelievler E-5 Karayolu Yenibosna mevkiinde, ismi henüz öğrenilemeyen 1 kişi, üst geçitten E-5 Karayolu'na düştü. Bu esnada yolda hareket halindeki bir araç sürücüsü de yola düşen kişiyi fark edemeyerek aracıyla çarptı. Şahıs aracın altında kalarak metrelerce sürüklendi.

Üst geçitten düşen kişi, otomobilin altında sürüklendi

SÜRÜKLENDİĞİ ARACIN ALTINDA CAN VERDİ

Kazayı gören vatandaşların ihbarı üzerine bölgeye polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen sağlık ekipleri, şahsın hayatını kaybettiğini tespit etti. Olay yeri inceleme ekipleri ise çalışmalar sonucu ölen kişinin cansız bedenini kimlik tespiti ve otopsi için Adli Tıp Kurumu Morgu'na kaldırdı. Olayın, intihar mı olduğu, yoksa kaza sonucu mu meydana geldiği araştırılıyor.

Üst geçitten düşen kişi, otomobilin altında sürüklendi

Öte yandan, kaza nedeniyle E-5 Karayolu Bakırköy istikametinde trafik yoğunluğu meydana geldi. Kaza nedeniyle ulaşım tek şeritten sağlanırken, çalışmaların tamamlanmasının ardından trafik yeniden normale döndü.

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