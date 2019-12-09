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Üst segment akıllı telefon pazarının lideri belli oldu

Pazar araştırma ajansı Counterpoint, 2019 yılının üçüncü çeyreğini baz aldığı yeni araştırma raporlarını yayınladı.

Haber Merkezi | 09.12.2019 - 10:13..
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Günümüzde bir hayli popüler hale gelen akıllı telefonların üst segment modelleri, kullanıcılara oldukça üstün özellikler sunuyor. Araştırma firmaları ise yılın her çeyreğinde, akıllı telefon üreticilerinin pazar paylarını içeren raporlarını yayınlıyor.

Pazar araştırma ajansı Counterpoint, 2019 yılının üçüncü çeyreğini baz aldığı yeni araştırma raporlarını yayınlayarak liderin kim olduğunu belirledi.

apple

ÜST SEGMENT AKILLI TELEFON PAZARININ LİDERİ: APPLE

Söz konusu rapordaki verilere baktığımızda; Apple‘ın, yüzde 52’lik bir pazar payıyla üst segment akıllı telefon pazarına liderlik ettiğini görüyoruz.

Apple‘ın hemen ardından yüzde 25’lik payla Samsung ikinciliğe yerleşirken, Huawei ise yüzde 12’lik oranla üçüncü sırada yer alıyor.

Apple’ın, üst segment akıllı telefon pazarında rakiplerine bu kadar fark atmasının en büyük nedenlerinden biri de kuşkusuz iPhone XR. Bu model, piyasaya çıkışından bu yana oldukça iyi satış rakamlarına ulaşarak, dünyanın en çok satan üst segment akıllı telefonu olmayı başarmıştı.

apple

Huawei ise bu yıl içinde tanıttığı Mate 30 ve P30 serileriyle, Çin’de yüzde 80’lik bir pazar payına ulaştı. Tabii ki bu durum, şirketin dünya genelindeki pazar payını da oldukça artırdı.

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Üst segment akıllı telefon pazarının lideri belli oldu

Üst segment akıllı telefon pazarının lideri belli oldu

Üst segment akıllı telefon pazarının lideri belli oldu

Üst segment akıllı telefon pazarının lideri belli oldu

Üst segment akıllı telefon pazarının lideri belli olduÜst segment akıllı telefon pazarının lideri belli olduÜst segment akıllı telefon pazarının lideri belli oldu

Üst segment akıllı telefon pazarının lideri belli oldu

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